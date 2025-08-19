『銀のスプーン』おやつシリーズから「総合栄養食おやつ」と「毛玉ケア※１」を新発売

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は愛猫の健康を願う飼い主様の声にお応えして、猫用おやつシリーズから健康機能を付加した新タイプ、『銀のスプーン おいしい顔が見られるおやつカリカリッチ 総合栄養食おやつ』と『銀のスプーン お魚味クリームどーにゃつ 毛玉ケア※1』を、2025年9月2日に全国で発売します。

※1 食物繊維の力で便と共に自然に排泄することを助けます

■発売の背景

近年、ペットを家族の一員として大切にする飼い主様が増えており、愛猫の健康に対する意識が一層高まっています。猫用のおやつ（間食）においても、健康に配慮した商品への関心が高く、なかでも「総合栄養食タイプ」や「毛玉ケア」など、機能性を備えたおやつが求められています。※2

そこでこのたび、飼い主様の健康ニーズにお応えして『銀のスプーン おいしい顔が見られるおやつカリカリッチ』から「総合栄養食おやつ」タイプを、『銀のスプーン お魚味クリームどーにゃつ』から「毛玉ケア」タイプを発売します。

※2 ユニ・チャーム調べ

■商品の特長

◇『銀のスプーン おいしい顔が見られるおやつカリカリッチ 総合栄養食おやつ』

1．猫ちゃんの健康維持に配慮した設計

成猫に必要な栄養をバランスよく摂取できる総合栄養食おやつ※3です。

※3 この商品はペットフード公正取引協議会の定める分析試験の結果、成猫の総合栄養食の基準を満たすことが証明されています

2．見た目や食感へのこだわり

カリッ、サクッ、ポリッとバラエティ豊かな食感が楽しめるドライおやつです。

3．着色料は不使用

素材本来の色合いと風味を大切に仕上げました。

◇『銀のスプーン お魚味クリームどーにゃつ 毛玉ケア』

1．毛玉ケア

毛づくろい等で飲み込んでしまった毛の排泄を助けるために、食物繊維を配合しています。

2．見た目や食感へのこだわり

猫ちゃんが大好きなお魚味のクリームをトッピングしたドーナツ型のドライ粒です。

3．着色料は不使用

素材本来の色合いと風味を大切に仕上げました。

■容量・価格

■発売時期

※4 内容量は重量で管理しているため、まれに袋数が異なることがあります

2025年9月2日に全国で発売します。

■ブランドサイト

『銀のスプーン おいしい顔が見られるおやつカリカリッチ』

https://jp.unicharmpet.com/ja/ginnospoon/gin/treat.html

『銀のスプーン お魚味クリームどーにゃつ』

https://jp.unicharmpet.com/ja/ginnospoon/gin/treat-donut.html

■『銀のスプーン おいしい顔が見られるおやつカリカリッチ』と『銀のスプーン お魚味クリームどーにゃつ』の発売を通じて貢献する「SDGs 17の目標」

この商品を発売することは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」（SDGs：Sustainable Development Goals）で定めた17の目標のうち、下記に貢献すると当社では考えています。

12．つくる責任 つかう責任



これからも、商品やサービスの提供といった事業活動を通じて、環境問題や社会課題を解決し、SDGsの達成に貢献することを目指します。