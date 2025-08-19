MAD COMPONENTSの高品質モーターをスイッチサイエンスが2025年8月19日に一挙6製品販売開始

株式会社スイッチサイエンス（本社：東京都新宿区、代表取締役：金本茂）は、JIANGXI MAD MOTOR COMPONENTS CO.,LTD（以下、MAD COMPONENTS、本社：中国南昌）の製品を2025年8月19日より販売開始します。

MAD COMPONENTSは、ドローン、ロボット、電気機器向けの高品質コンポーネント（例えばブラシレスモーター、ESC（電子速度コントローラー）、プロペラ、バッテリーなど）の製造を専門としており、地元市場はもとより世界中で高い評価を得ています。



▶︎　販売情報


今回販売を開始するMAD COMPONENTS製品は、以下の6製品です。
スイッチサイエンスのウェブショップ（ https://www.switch-science.com/ ） にて販売します。


50xxシリーズ

50xxシリーズは長距離飛行向けの軽量で高効率なドローン用ブラシレスモーターです。



「MAD 5010 IPE V3.0 KV310ブラシレスモーター」


MAD 5010 IPE V3.0 KV310ブラシレスモーター
本製品は、単軸荷重が2000～2500gのドローンに適しています。なお、16～24インチのカーボンプロペラを使用すると、単軸最大揚力は5200gに達することも可能です。


型番　 MAD-0101DJ0498
型番　 MAD-0101DJ0498
購入ページ　https://ssci.to/(https://ssci.to/10560)10560(https://ssci.to/10560)







「MAD 5015 IPE V3.0 KV270ブラシレスモーター」

MAD 5015 IPE V3.0 KV270ブラシレスモーター


本製品は、単軸荷重が3000～3500gのドローンに適しています。なお、17～22インチのカーボンプロペラを使用すると、単軸最大揚力は8600gに達することも可能です。


型番　 MAD-0101DJ0499
型番　 MAD-0101DJ0499
購入ページ　https://ssci.to/(https://ssci.to/10561)10561(https://ssci.to/10561)





BSCシリーズ

BSCシリーズは、Basicの略称に由来するFPVドローン向けの入門シリーズです。コスト効率と妥協のない品質の最適なバランスを実現し、初心者にも経験豊富な愛好家にも適しています。



「MAD BSC 2306 1750KV-6Sブラシレスモーター」

MAD BSC 2306 1750KV-6Sブラシレスモーター


本製品は、5インチサイズのアクロバット飛行用ドローンに最適なブラシレスモーターで、わずか34.6gという軽量ながら、最大1.61kgの推力を発揮します。


型番　 MAD-0101DJ1570
価格（消費税込み）　 1,925円
購入ページ　https://ssci.to/10562






「MAD BSC 2807 1300KV-6Sブラシレスモーター」

MAD BSC 2807 1300KV-6Sブラシレスモーター


本製品は、6～7インチサイズの遠距離・アクロバット飛行用のドローンに最適なブラシレスモーターで、わずか47gという軽量ながら、最大2.4kgの推力を発揮します。


型番　 MAD-0101DJ1488
価格（消費税込み）　 4,070円
購入ページ　https://ssci.to/10563






「MAD BSC 2812 1155KV-4~6Sブラシレスモーター」

MAD BSC 2812 1155KV-4~6Sブラシレスモーター


本製品は、6～7インチサイズの遠距離・アクロバット飛行用のドローンに最適なブラシレスモーターで、わずか76gという軽量ながら、最大3kgの推力を発揮します。


型番　 MAD-0101DJ1484
価格（消費税込み）　 5,159円
購入ページ　https://ssci.to/10564






「MAD BSC 3115 1050KV-6Sブラシレスモーター」

MAD BSC 3115 1050KV-6Sブラシレスモーター


本製品は、9～11インチサイズの遠距離・アクロバット飛行用のドローンに最適なブラシレスモーターで、わずか113 gという軽量ながら、最大4 kgの推力を発揮します。



型番　 MAD-0101DJ1483
価格（消費税込み）　 6,578円
購入ページ　https://ssci.to/10565






▶︎　他社の商標または登録商標


▶︎　スイッチサイエンス について



テクノロジーをより多くの人が道具として当たり前に使える世界を目指して活動している会社です。電子工作用品を輸入調達、自社開発し、販売する電子回路モジュール事業のほか、小中学生を中心とした子供とその教育者に向けたSTEM教材事業、ハードウェア製品をキーとする事業者に向けたIoT開発協力事業も行なっています。当社はRaspberry Piの国内認定リセラーやM5Stackの総代理店を務めています。

