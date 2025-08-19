「クロミ」「なごや嬢」20周年記念コラボスイーツ誕生
名古屋の気品あふれる女性「名古屋嬢」をイメージした、クーベルチュールチョコレートを使った焼き菓子を製造販売する株式会社桃の館（本社：愛知県北名古屋市法成寺中道88 代表取締役：和田 幸大）は、2005年発売以来、名古屋土産の定番として親しまれている自社ブランド「なごや嬢」より
20周年を記念した商品を発売します。
「クロミ」と「なごや嬢」はともに２０周年
海外観光客からも人気の“クロミ”と、名古屋のおみやげとして定評のある「なごや嬢」が出会い、SNSでも映えるパッケージ＆カード付き限定商品が誕生しました。
ほんのりビターなショコラ生地にホワイトチョコレートをサンドした、スティックタイプの焼き菓子は、食べやすく、シェアにもぴったり。
20周年限定の「クロミ王国描き起こしのクロミアート」を使ったおまけカード（全3種・ランダム封入）はZ世代や海外観光客にもアプローチできるデザインとなっています。
旅の記念やプレゼント、そして「映えるおやつ」として、期間限定品のため、お早めにお買い求めください。
【商品概要】
・ 商品名：なごや嬢 クロミ チョコサンドクッキー12本入
・ 価格：1,000円（税込1,080円）
・ 内容量：12本
・ 商品内容：ショコラ生地にホワイトチョコをサンドしたスティック状の焼き菓子
・ 付録：クロミ王国描き起こしのクロミアートデザインカード（全3種／ランダム封入）
・ JANコード：4903324006160
・ 賞味期限：製造日より150日
・ ケース入数：13箱
・ 販売期間：2025年8月下旬～12月下旬（予定）
・ 販売場所：名古屋駅・中部国際空港など主要駅売店／観光施設売店／自社ECサイト
※本商品は数量限定のため、なくなり次第終了となります。
「なごや嬢」について
名古屋の気品あふれる女性「名古屋嬢」をイメージした、クーベルチュールチョコレートを使った焼き菓子。2005年発売以来、名古屋土産の定番として親しまれています。
「クロミ」について
サンリオのキャラクター。2005年に自称マイメロディのライバルとしてデビューし、
今ではZ世代を中心に圧倒的な人気を誇る存在に。2025年で20周年を迎えました。
▼商品詳細情報
【株式会社桃の館について】
本社：〒481-0039 愛知県北名古屋市法成寺中道88
代表者：代表取締役 和田 幸大
設立：1975年9月1日
資本金：6,000万円
Tel：0568-22-3232
Fax：0568-23-4318
URL：https://www.momonoyakata.co.jp/
事業内容：洋生菓子、和生菓子、ゴーフレット、ゼリーなどの企画・開発・製造・販売