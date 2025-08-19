広告運用ツール「Shirofune」、Amazon Marketing Cloudのデータを自動で突合し、Amazon AdsのLTV最大化に繋がる自動最適化機能を追加

株式会社Shirofune

株式会社Shirofune（本社：東京都中央区、代表：菊池満長）は、広告運用自動化ツール「Shirofune（シロフネ）」のAmazon Ads運用自動化機能において、Amazon AdsのデータクリーンルームであるAmazon Marketing Cloud（AMC）との連携機能を追加。これにより予測Life-Time Value（LTV）をベースにしたAmazon Ads運用の自動最適化が可能となりました。

またAmazon Adsの管理画面ではできない新規顧客獲得単価や新規顧客ROAS、LTVのレポート化もShirofuneで可能となります。

Amazon Adsの長期売上を最大化するための入札自動最適化を実現

これまでのAmazon Adsの運用自動化機能では、新規顧客及び既存顧客を合算した単発のROASをベースとした最適化を行っていました。AMCと連携することにより、運用最適化においてより重要な指標である新規顧客獲得単価や新規顧客ROAS、予測LTVをベースに、長期売上を最大化するための入札自動最適化が可能となります。

また同時に、AMCのオーディエンス作成機能を活用することで、新規顧客対してより高い入札調整比を自動設定し、新規獲得割合を自動で増やしていく調整も行われます。予測値は連携を開始した直後から過去データを参照したうえで直ちに算出されるため、シグナルの蓄積等をまたずして、すぐに長期売上を最大化するための運用が可能となります。

なお、Shirofuneで大手広告ソリューションのデータクリーンルームと連携した機能をリリースしたのは今回が初となります。

Amazon Adsの新規顧客獲得単価や新規顧客ROAS、予測LTVのレポート化も可能に

通常のAmazon Ads管理画面では、新規顧客及び既存顧客を合算した単発のROASのみ可視化され、新規顧客獲得単価や新規顧客ROAS、LTVなどその他の指標を確認することができません。

AMC連携により、これらの数字もShirofuneの管理画面やShirofuneのレポート上で可視化することができ、LTV運用の基となる各指標でのパフォーマンスを簡単に把握することができます。

AMC連携のための複雑な設定操作は不要。Shirofuneで誰でも簡単に実現可能に

連携にあたり、ユーザーはAMC用のSQLを書いたり何かデータの設計や作業等を行う必要は一切なく、連携を開始したタイミングからShirofuneが全自動でデータを取得・突合してくれるため、どなたでも簡単にご利用頂けます。

なお、この機能を利用するにあたり、Shirofune上で追加料金が発生することはございませんが、AMCの有料テーブル利用料金をAmazonへ直接お支払い頂く必要があります。

(C) Copyright 2025 Amazon.com, Inc. and its affiliates. All rights reserved. 無断転載・複製を禁止します。Amazon、アマゾン、 Amazon.co.jp、Amazon Ads及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

広告運用自動化ツール「Shirofune」

https://shirofune.com/



Shirofuneは「1日10分でプロ品質の広告運用」を実現する、広告運用自動化ツールです。広告運用が未経験の方でも、簡単操作で広告の出稿から最適化まで、ワンストップで実現。運用領域に加え、AIを活用したクリエイティブ(動画/静止画)の分析から改善も可能に。また、CRM／ECプラットフォームなどのデータを統合しLTVをベースにした広告運用を可能にするなど、運用に精通した人がさらに高度な広告運用を行うための機能も提供しています。

運用に関わる各種業務を自動化することで、広告業務に関わる生産性の大幅な改善を実現します。現在13,000を超えるアカウントがShirofuneを通じて運用が自動化されており、上場企業から成長企業の広告主様の自社運用の支援をはじめ、大手広告代理店様の社内運用業務の基幹システムとしての採用など、幅広くご活用いただいております。



2023年2月からは海外展開も開始。北米をはじめオーストラリアなどでもShirofuneを導入企業が増加。2025年4月には全米広告主協会主催の『2025 ANA Marketing Technology Innovator of the Year Awards』でShirofune代表の菊池が年間最優秀賞となる「GOLD」を受賞しました。



【会社概要】

代表： 菊池満長

事業内容： 広告運用自動化ツール「Shirofune」の開発・提供

設立： 2014年10月

所在地： 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-8-13 日本橋滄浪閣ビル4F東

URL： https://shirofune.com

関連会社： 株式会社ShirofuneX、株式会社ShirofunePlus、Shirofune Inc,（米国法人）