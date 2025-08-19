【宮崎県新富町】新富町チャレンジフィールド グランドオープン！
一般財団法人こゆ地域づくり推進機構（代表理事：岡本啓二、以下こゆ財団）は、宮崎県新富町の地域活性化拠点「新富町チャレンジフィールド」が、2025年7月20日にグランドオープンしたことをお知らせします。
国内外からサッカーチームが集う「新富町フットボールセンター」のすぐ隣という絶好の立地を活かし、地元住民はもちろん、合宿参加者や観光客も気軽に立ち寄れる4つの飲食店舗が新たに誕生。地域の食と人がつながる交流スポットとして注目を集めています。
【新富町チャレンジフィールドについて】
今回新設されたトレーラーハウスの外観の様子
宮崎県新富町（町長：小嶋崇嗣）は、２０２１年より、地域経済の活性化と新たな挑戦を後押しする拠点として「新富町チャレンジショップ」を運営。
今回、3つのトレーラーハウスカフェの新設と、1つのチャレンジショップを「チャレンジフィールド」として展開し、飲食を通じた賑わいと交流を生み出す場として機能を拡充しました。
チャレンジショップは、新規事業や夢に挑戦する人々を応援するスペースであり、訪れる人々に新しい食体験と心安らぐ時間を提供します。
【新店舗ラインナップ】
■トレーラーハウスA「Kiitos Food Trailer」
総合交流センター「きらり」で人気のカフェKiitosの2号店。フィンランド語で「ありがとう」を意味する店名の通り、感謝の気持ちを込めたハンバーガーやシェイクを提供。
主なメニュー：ハンバーガー、ポテト、シェイク
営業時間：9:30～16:30
定休日：月曜
Instagram：kiitos.45rpm
■トレーラーハウスB「Smile Bond」
「笑顔の絆」をコンセプトに、地元野菜をふんだんに使用したサラダボウルが看板メニュー。宮崎では珍しいサラダボウル専門店。
主なメニュー：サラダボウル、ブリトー、自家製ドリンク
営業時間：10:00～17:30
定休日：月曜
Instagram：smilebond720
■トレーラーハウスC「アオキファーム COFFEE」
ハンドドリップで淹れる香り高いコーヒーが自慢。地元産レモンを使ったソーダや夏にぴったりの水出しコーヒーも人気。
主なメニュー：ドリップコーヒー、カフェラテ、水出しコーヒー、国産レモンソーダ、もりもっ茶ラテ
営業時間：8:00～19:00
定休日：不定休
Instagram：aoki_farm.coffee
■チャレンジショップ「Little Chef（リトルシェフ）」
「体に優しいご飯と飲み物」がテーマ。旬食材を使ったワンプレートランチや、ティータイムに楽しめるスイーツを提供。
主なメニュー：ワンプレートランチ、レモンスカッシュ、さつまいもパフェ
営業時間：ランチ 11:00～15:00 / アフタヌーンティー 15:00～18:00
定休日：火・水曜
Instagram：littlechef.2025
【施設概要】
施設名：新富町チャレンジフィールド
所在地：〒889-1412 宮崎県児湯郡新富町三納代1765-1（新富町フットボールセンター隣）
詳細：各店舗Instagram参照
【今後の展望】
今回の新店舗オープンを契機に、新富町チャレンジフィールドは、日常の憩いの場としてだけでなく、町外からの来訪者やスポーツ合宿参加者にとっても魅力的な目的地となることを目指します。今後も地域との連携やイベント開催を通じて、交流と賑わいを創出してまいります。
