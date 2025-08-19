¤¢¤ÎÇ®Àï¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡ª¡©¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¤ÎÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー´¶³Ð¤Ç»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥É¥Ã¥°¥¿¥°¤¬ÅÐ¾ì
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¤Ï¤ó¤³²°¤µ¤ó¡Ö°õ´Õ¤Ï¤ó¤³SHOP¥Ï¥ó¥³¥º¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò²¬ÅÄ¾¦²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢Å¹Ä¹¡§²¬»³¹ÌÆóÏº¡Ë¤Ï¼«¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¹ï°õ¤·¤¿¥É¥Ã¥°¥¿¥°¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!! ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥É¥Ã¥°¥¿¥°¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¸±Ñ¼Ò¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ë2012Ç¯2·î¤«¤é8Ç¯È¾¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï7000ËüÉô¤òÆÍÇË¡ª¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Ë·ü¤±¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¹¥Ýー¥ÄÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¡¢¸Å´Ü½Õ°ì¤Ë¤è¤ë¡Ø¥Ï¥¤¥¥åー!!¡Ù¡£¤³¤Î·æºî¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤Ï2014Ç¯¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢2020Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤Ë¥·¥êー¥ºÂè4´ü¤Þ¤ÇÀ©ºî¡¦ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸¶ºîÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¹ñÆâ³°¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤È´¶Æ°¤Ë´¬¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!! ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥É¥Ã¥°¥¿¥°¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¹¥¤¤ÊÆâÍÆ¤¬¹ï°õ¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤³¤À¤±¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¥É¥Ã¥°¥¿¥°¤Ç¤¹¡£
¥É¥Ã¥°¥¿¥°¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Ä¦¹ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æü¸þ¡¦±Æ»³¡¦·îÅç¡¦»³¸ý¤Ê¤É±¨Ìî¹â¹»¤Î¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¡¢¹õÈø¡¦¸ÉÄÞ¡¦Ìëµ×¡¦³¥±©¤Ê¤É²»¶ð¹â¹»¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Þ¤Ç¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë17¼ïÎà¡£
¥É¥Ã¥°¥¿¥°¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ï¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Ç¹¥¤¤ÊÆâÍÆ¤¬¹ï°õ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢³Ø¹»Ì¾¤ä¥¯¥é¥¹Ì¾¤òÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á¤â¤Î¤Ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤È¤·¤Æ¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢µÇ°Æü¤ò¹ï°õ¤·¤¿¤ê¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÆþ¤ì¤Æ¿ÈÊ¬¾Ú¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥»¥ê¥Õ¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºà¼Á¤Ï¿¿ï«À½¡¢»¬¤Ó¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÊÑ¿§¤·¤Ë¤¯¤¤¥Ë¥Ã¥±¥ë¥á¥Ã¥¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÀººÙ¤Ê¥ìー¥¶ーÄ¦¹ï¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£¸÷¤Î³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤¨Êý¤ÎÊÑ²½¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÌ©¤«¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!! ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥É¥Ã¥°¥¿¥°¡×¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Á¤â¤Î¤ÎÌÜ¤¸¤ë¤·¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
È©¿ÈÎ¥¤µ¤ºÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤¤¤Ä¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ã»²¹ÍURL¡ä
¥Ï¥¤¥¥åー!! ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥É¥Ã¥°¥¿¥°
https://item.rakuten.co.jp/hankos/haikyu-dogtag/ ¡Ê³ÚÅ·¡Ë
https://store.shopping.yahoo.co.jp/hankos/haikyu-dogtag.html ¡Ê¥ä¥Õー¡Ë
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¤Ï¤ó¤³¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
https://www.rakuten.ne.jp/gold/hankos/haikyu/ ¡Ê³ÚÅ·¡Ë
https://shopping.geocities.jp/hankos/haikyu/ ¡Ê¥ä¥Õー¡Ë
¡ãÃøºî¸¢É½¼¨¡ä
(C)¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ