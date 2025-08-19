「キャラis」発キャラクター「こんにゃくま」の限定プライズ！８月22日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開開始

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、当社が運営するオリジナルキャラクター特化型プラットフォーム「キャラ is」（URL: https://charaise.jp/）から生まれたキャラクター「こんにゃくま」のプライズゲーム用景品「こんにゃくま ぬいぐるみマスコット」を、８月22日（金）より当社限定でアミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」等において順次展開いたします。

◆詳細はこちら：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#konjacbear

◆展開店舗はこちら：https://www.fantasy.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/2508konjacbear_shoplist.pdf

くま×こんにゃく で「こんにゃくま」

「ねずみじゃないよ、くまだよ。おっとりさんの優しいおとこのこ。お風呂はお鍋、走るのが早いよ」。

シロクマ×白こんにゃく「しろこんにゃくま」、ツキノワグマ×染みこんにゃくの「しみこんわぐま」と一緒に芋森（いもり）という森に住んでいる。そこに生息しているトリ×玉こんにゃくの「たまこんどり」もいます。

https://charaise.jp/character/detail/4686

(C)︎石ぽっと/キャラis

「こんにゃくま」プライズゲーム用景品 概要

景品：こんにゃくま ぬいぐるみマスコット 全２種

展開期間：2025年8月22日（金） ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、Feedy Arcade、オンラインクレーンゲーム モーリーオンライン

「こんにゃくま」 プライズゲーム用景品

こんにゃくま ぬいぐるみマスコット 全3種

たて約12cm

ふわふわとした触り心地のぬいぐるみマスコット。下げヒモ付き。

「こんにゃくま」、「しろこんにゃくま」、「しみこんわぐま」の全３種類。

「こんにゃくま」やキャラis発キャラクターのアパレルがAmazonに登場

「Amazon」にて「こんにゃくま」やキャラis発のキャラクターたちのグッズ展開中です。。キャラisに登録のオリジナルキャラクターがアパレルやスマホケースになって続々登場中です。ぜひお気に入りのキャラクターを見つけてください。

URL:

https://www.amazon.co.jp/s?rh=n%3A352484011%2Cp_4%3Aキャラis&ref=blsl_s_ap_web_352484011(https://www.amazon.co.jp/s?rh=n%3A352484011%2Cp_4%3A%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9is&ref=blsl_s_ap_web_352484011)

※AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

■「こんにゃくま」LINEスタンプを配信中！

https://store.line.me/stickershop/product/31373910/ja

■「石ぽっと」 プロフィール

クリエイター

X：https://x.com/Konjacbear_info

キャラisとは

キャラisとはクリエイターの「描きたい」と企業の「欲しい」をつなぐ、キャラクターに特化したプラットフォームです。

オリジナルキャラクターの開発や、キャラクターによる商品のプロモーション、キャラクターのあれこれを全面的にサポートいたします。ライセンシーも募集しております。

サービス、キャラクター、ライセンス関連に関してのお問い合わせはこちら：https://charaise.jp/inquiry

https://charaise.jp

キャラis 公式X @charaise_of

キャラis 公式Instagram @charaise_of

キャラis 公式note charaise_of

オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」とは

オンラインクレーンゲームなら「モーリーオンライン」！スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALOでしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップ。獲得した景品は送料無料でお客さまのご自宅へお届けいたします。

（一部セット発送対象景品は除く）

新規会員登録と電話番号認証をすると、プレイポイント500MP(500円相当)をプレゼント！さらに新規会員登録から5日間毎日もらえる無料プレイチケット1枚もプレゼント！

公式サイト：https://www.molly.online/

モーリーオンライン紹介ページ：https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/

モーリーオンライン公式X：https://x.com/MOLLYONLINE_of

モーリーオンラインお友だち登録はこちら：https://lin.ee/mKiwcMd

