「ゆっくり、いそげ」著者 影山知明さん講演会（リノベーションスクール＠新潟市 第１回事前講演会）８月２８日（木）に新潟市で開催！

新潟市

昨年度新潟市でスタートしたリノベーションまちづくり。今年もやります！リノベーションスクール＠新潟市！

リノベーションスクール＠新潟市開催に先立ち第１回事前講演会を実施します。講師は「ゆっくり、いそげ」の著者であり、東京・西国分寺で「クルミドコーヒー」「胡桃堂喫茶店」を営みながら、経済と文化、人と地域のつながりについて実践を重ねてこられた影山知明さんをお迎えします。まちにとって、人の暮らしにとって本当に大事なものを見つめるとても良い時間になると思います。

また昨年に引き続き、スクールマスターを務めていただく青木純さんも交えたトークセッションも行います。

■リノベーションまちづくりとは？

遊休空間等の既存資源を活用し、補助金に依存せずそのまちならではの事業（コンテンツ）創出を連鎖させ、シビックプライドの醸成やエリアの価値向上及び複合的な地域課題の解決を図る、民間主導の公民連携まちづくりの新たな取り組みです。

新潟市ではリノベーションまちづくりの担い手を育成するため、「リノベーションスクール＠新潟市」を開催し、古町エリアの空き店舗や公共空間の利活用案と事業計画を作成、不動産オーナーに提案し、事業の具体化を目指します。

■第1回事前講演会（詳細は市ホームページ参照）

・日 時：令和7年8月28日(木) 19:00～21:00（受付18:30～）

・会 場：りゅーとぴあ 能楽堂（新潟市中央区一番堀町）

・講 師：影山知明｜クルミドコーヒー／胡桃堂喫茶店 店主

青木 純｜株式会社まめくらし 代表取締役

・講演内容：植物が育つように、まちの経済をつくる

・参 加：参加費無料、事前申込（市HPの参加申込フォームから申込できます）

・定 員：350名程度

・市ホームページ：https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/jigyoproject/niigata2km/project/renovationschool.html

影山知明 氏青木純 氏

※第２回事前講演会は9/30（火）に開催予定。

※リノベーションスクール本番は、11/22（土）～11/24（月）の3日間で開催予定。

8/28（木）から受講生募集開始予定！

問合せ：新潟市都市政策部 niigata2km@city.niigata.lg.jp

■申込みフォーム（第1回事前講演会）

https://lgpos.task-asp.net/cu/151009/ea/residents/procedures/apply/8d0eb606-8120-4263-9c24-bd5206627fe2/start