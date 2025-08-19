TVアニメ『WIND BREAKER』のちびキャラ パーツ付きBIGアクリルスタンド、ちびキャラ A5硬質カードケースなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『WIND BREAKER』の商品4種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『WIND BREAKER』の商品の受注を8月13日(水)より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/1487?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。




▼ちびキャラ パーツ付きBIGアクリルスタンド







※画像は「桜 遥 ちびキャラ パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。



桜 遥、梅宮 一、杉下 京太郎、楡井 秋彦、蘇枋 隼飛、桐生 三輝、梶 蓮、椿野 佑のちびキャライラストをメインにデザインし、パーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,980(税込)


種類　：全8種（桜 遥、梅宮 一、杉下 京太郎、楡井 秋彦、蘇枋 隼飛、桐生 三輝、梶 蓮、椿野 佑）


サイズ：（約）19.1×12.7cm　 厚み：3mm　※組み立て前


素材　：アクリル




▼ちびキャラ A5硬質カードケース







※画像は「桜 遥 ちびキャラ A5硬質カードケース」を使用しております。



桜 遥、梅宮 一、杉下 京太郎、楡井 秋彦、蘇枋 隼飛、桐生 三輝、梶 蓮、椿野 佑のちびキャライラストをメインにデザインし、誕生日や血液型などと組み合わせたケースに仕上げました。


A5サイズ以内のチケットやポストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。


あなたの日常に新たな彩りをお加えください。



▽仕様


価格　：各 \990(税込)


種類　：全8種（桜 遥、梅宮 一、杉下 京太郎、楡井 秋彦、蘇枋 隼飛、桐生 三輝、梶 蓮、椿野 佑）


サイズ：外寸：（約）22.2×15.9cm　内寸：（約）21.0×14.8cm（A5サイズ）


素材　：硬質PVC




▼ちびキャラ 缶バッジ2個セット







※画像は「桜 遥 ちびキャラ 缶バッジ2個セット」を使用しております。



桜 遥、梅宮 一、杉下 京太郎、楡井 秋彦、蘇枋 隼飛、桐生 三輝、梶 蓮、椿野 佑のちびキャライラストをメインにデザインし、缶バッジ2個セットに仕上げました。


カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \990(税込)


種類　：全8種（桜 遥、梅宮 一、杉下 京太郎、楡井 秋彦、蘇枋 隼飛、桐生 三輝、梶 蓮、椿野 佑）


サイズ：（約）直径56mm


素材　：紙、ブリキ




▼ちびキャラ オーロラステッカー







※画像は「桜 遥 ちびキャラ オーロラステッカー」を使用しております。



桜 遥、梅宮 一、杉下 京太郎、楡井 秋彦、蘇枋 隼飛、桐生 三輝、梶 蓮、椿野 佑のちびキャライラストをメインにデザインし、オーロラステッカーに仕上げました。


身近な持ち物をデコレーションできるオーロラに輝くステッカーです。


スーツケースやPCなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \880(税込)


種類　：全8種（桜 遥、梅宮 一、杉下 京太郎、楡井 秋彦、蘇枋 隼飛、桐生 三輝、梶 蓮、椿野 佑）


サイズ：（約）直径60mm


素材　：紙、PP




▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/1487?utm_source=press


https://x.com/AMNIBUS


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。



【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F


お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact


担当：齊藤直樹


Mail：support@amnibus.com


