ロイロノートのお役立ち情報サイトを公開！

株式会社LoiLo

株式会社LoiLoは、授業準備や授業改善に役立つ情報を集めたWebサイトを公開しました。全国の先生方による授業案や、すぐに活用できる教材・素材、ICTを活用した先進的な授業事例など、授業づくりに役立つコンテンツを多数掲載しています。カテゴリでの絞り込みやサムネイル付きの一覧表示により目的の教材や情報を直感的に探せます。日々の授業準備やアイデア探しに、ぜひご活用ください。

URL：https://n.loilo.tv/ja/resources/(https://n.loilo.tv/ja/resources/)

掲載コンテンツ

素材ライブラリ

ノート罫線、プレゼンや授業で使えるテンプレートなど、豊富な素材を掲載しています。

授業案

全国のロイロ認定ティーチャーが考案した授業案を掲載。校種・教科・学年・単元ごとに探せます。

実践事例

個別最適な学び、協働学習、探究学習、授業外での活用などのカテゴリごとに事例を探せます。

教科別活用法

校種別（小学校・中学校・高校）、教科別、場面ごとの活用法を掲載しています。

操作マニュアル

基本から発展的な機能まで、画像/動画付きでわかりやすく解説しています。

ロイロTV

ロイロ認定ティーチャーの実践紹介動画、ちょい技動画がご覧いただけます。

【ロイロノート・スクール 公式】お役立ち情報サイト

https://n.loilo.tv/ja/resources/(https://n.loilo.tv/ja/resources/)

よくある質問、最新情報は公式サポートページでチェック！

公式サポートページでは、よくある質問、イベントや新機能などの最新情報を掲載しています。授業案、教科別活用法等をキーワードで検索することも可能です。あわせてご利用ください。

ロイロノート・スクール 公式サポートページ(https://help.loilonote.app/)

ロイロノート・スクールについて

ロイロノート・スクール（※）は、小学校から大学まで、すべての教科で使える協働学習・授業支援プラットフォームです。容量無制限で、学習資料や思考プロセスを記録でき、子どもたちの「考える力」や「学ぶ力」を育みます。資料のやりとりや提出物の管理、思考ツールを活用した深い学び、協働編集による相互参照、自動採点テスト、AIによる高精度なWebフィルタなど、多彩な機能で「個別最適な学び」と「協働的な学び」の両立、教員の負担軽減を実現します。マルチプラットフォーム対応で、国内外約1万4000校、毎日280万人以上に利用されています。詳しくはWebページをご覧ください。

https://n.loilo.tv/ja

※ ロイロノートは、株式会社LoiLoの商標です。