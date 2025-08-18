【新シリーズ】januka(ヤヌカ)新作〈density（デンシティ）〉発表
日本発ジュエリーブランド januka(ヤヌカ)は、密度の異なる2種類のチェーンを組み合わせて一本に再構築した新シリーズ〈density（デンシティ）〉を発表します。
直営店での展示会を皮切りに、伊勢丹新宿店でのポップアップ、11月初旬からは限定的にオンライン受注を開始いたします。
構造美が生む、さりげない個性
〈density〉は、コマの形や構造の異なるチェーンを組み合わせ、金属の密度の違いをデザインに落とし込んだシリーズです。すべてのパーツの幅を揃えることで、目立ちすぎない中にも他と違う上品なニュアンスを表現。装飾をそぎ落としたシンプルさの中に、janukaのコンセプトである“お手本から少しずれた”個性が息づいています。
素材の魅力をそのままに
素材は、メッキ加工を施していないシルバーやK18YG。柔らかで自然な光沢が肌になじみ、使うほどに味わいが深まります。さらに、一部にはK18素材も展開。いずれもメッキを使用しないため、経年による変化はありますが、定期的なメンテナンスによって長く美しくお使いいただけます。長年にわたり愛用できるのは、素材選びにこだわるjanukaならではです。
日常に溶け込むデザイン
シンプルなフォルムは、単体でも、他のジュエリーとの重ね付けでも楽しめる汎用性の高さが魅力です。〈density〉では、ネックレス、ピアス、ブレスレットをご用意。使うシーンやお好みに合わせて選べるよう、長さは3種類、チェーンの種類は太さや素材を変えた6種類をご用意しています。いずれも構造美と素材美が融合したデザインで、日常に自然と馴染みながらも、装いにさりげないアクセントを加えます。
ネックレス長さ3種(36cm.48cm.60cm)
ピアス長さ3種(折り返しても使える2way仕様)
[価格]
ネックレス(silver):\18000~
ネックレス(K18YG):\100000~
ピアス(sliver):\20000~
ピアス(K18YG):\78000~
ブレスレット(silver):\13000~ブ
レスレット(K18YG):\68000~
※価格は全て税別
■販売・受注スケジュール
9月4日（木）～6日（土）
直営店 januka shop にて展示・受注開始
9月17日（火）～23日（月）
伊勢丹新宿店ポップアップにて受注
11月初旬（予定）
オンラインショップにて限定受注
■展示会概要「januka / 2025 Exhibition / density」
会期/
・9月4日（木）・5日（金） 11:00-19:00
メディア関係者・ご招待者限定
・9月6日（土） 13:00-19:00
一般公開
会場
januka shop/
〒107-0062 東京都港区南青山4-23-4-1F
※ご来場いただける場合、可能な限りお時間をお知らせ頂きますようお願い致します。
https://www.instagram.com/januka_jewelry/
特典
・デザイナー・中村の移住先 山梨県産シャインマスカット
・新作オーダー特典（割引あり）
■ブランド情報
“januka( ヤヌカ )” は、デザイナー中村穣によって 2012 年にスタートしたジュエリーブランド。
ジュエリーに対する素材や技法への先入観に捉われない、「お手本から少しずれた」がコンセプト。「お手本から少しずれる」とは、既定概念に捉われず、既存の技法や通例ではないアプローチで物づくりを行うということです。
実現化のために、デザイナーのプロダクトデザインの知識と職人の豊富な経験と知識を重ね合わせて、試行錯誤の末にデザインを形作り、使い勝手や強度を確認しながら改良を重ねる地道な作業を繰り返すことで普遍的なデザインを生み出しています。
株式会社ヤヌカ
address: 〒107-0062 東京都港区南青山4-23-4-1F
tel&fax: 03-6419-7704
e-mail: info@januka.jp
web: www.januka.jp
Instagram: januka_jewelry