コラーゲン市場参入20周年 真空クリア製法でスッキリな味わい！『うるアップコラーゲン』2025年8月25日(月)に全国発売
株式会社ロッテ(東京都新宿区、代表取締役社長執行役員:中島英樹、以下ロッテ)は2025年8月25日(月)に、手軽にコラーゲンを摂取できる『うるアップコラーゲン』を発売します。当商品はロッテ独自の「真空クリア製法」でコラーゲン特有のにおいを抑えており、飲料・料理に加えても本来の風味を楽しめる品質です。忙しい毎日の中でもイキイキしたいあなたをサポートします。
・低分子コラーゲンペプチド配合
・サッと溶けてスッキリ飲みやすい
・ロッテ独自の「真空クリア製法」
商品特長
- 1食(標準6.6ｇ)あたり低分子コラーゲン5,000mgを配合。
- ビタミンC、プラセンタエキス、ハトムギエキスの3種の成分が入ったパウダータイプです。
- ロッテ独自の「真空クリア製法」でコラーゲン特有のにおいを抑え、飲料・料理の風味を損なうことなくお召し上がりいただけます。
- サッと溶けて、ダマになりにくくスッキリ飲みやすい品質です。
- 冷たいコーヒーや牛乳、ヨーグルトや暖かいスープなどに溶かして飲むのもおすすめです。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2497_1_f687be3417ad474d1c7bd1b2ccb2aae8.jpg?v=202508191025 ]
うるアップコラーゲンの特長☑サッと溶けてスッキリ飲みやすい
驚きの溶けやすさ
水に溶けやすく、なじみやすい顆粒状に加工することで、サッと溶けて、使いやすい。冷たい飲み物でもよく溶けます。
☑ロッテ独自の「真空クリア製法」
真空クリア製法とは
コラーゲンペプチド溶液を高温の水蒸気で瞬時に加熱し、その後瞬間的に減圧することで、水蒸気とともに臭気成分を除去する方法です。
担当者コメント
ウエルネス営業部 中山 凌波（なかやま りんぽう）
ロッテがコラーゲン市場に参入して20周年を迎えました。
近年、人流回復が本格的になり、国内コラーゲンパウダーの市場規模は好調に推移しています。40代以上の方に多く支持されていますが、20代後半～30代の方にもポテンシャルは非常に高い商材です。今回のリニューアルでは、お客さまに飲料・料理本来のおいしさをさらに楽しんでいただけるよう配合を見直すともに、さまざまな喫食シーンを想起いただけるよう新たに商品パッケージにシズルを加えました。今までコラーゲンパウダーを使用されたことのないお客さまでも、手軽にコラーゲン生活を楽しんでいただけるよう、公式サイト(https://www.lotte.co.jp/products/brand/uruup/recipe/)(8月25日 0時公開)ではおすすめレシピを公開しております。
うるアップコラーゲンと一緒にハリのある生活を叶えませんか。
ぜひ、お近くの店頭でチェックしてみてください。
株式会社ロッテ
https://www.lotte.co.jp/