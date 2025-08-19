音楽ファン注目！「niko and ...」が、“音楽好きの日常”を彩る「タワーレコード」との特別コラボレーションアイテムを8月29日（金）発売開始

株式会社アダストリア

株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：木村 治）が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...（ニコアンド）」は、音楽専門店「タワーレコード」のコラボレーションアイテムを2025年8月29日（金）より「niko and ...」一部店舗および公式WEBストア and ST(アンドエスティ)にて、発売いたします。また、発売前日8月28日（木）18時からは、旗艦店「niko and ... TOKYO」にて、どなたでもご参加いただける一夜限りのローンチイベントを開催いたします。本イベントでは、コラボアイテムの先行販売に加え、YouTubeライブ企画「“GOOD” nights」の特別編として、有観客でのライブパフォーマンスを実施。ゲストにはシンガーソングライターのkiki vivi lilyと、maco maretsを迎えて特別なライブパフォーマンスをお届けします。両アーティストは、2025年9月に開催される「UNI9UE PARK MARCHE’25」※への出演が決定しており、今回のローンチイベントを通して、フェス本番へとつながる世界観を一足先に体感いただけます。イベント会場では、コラボレーション企画の世界観を体感できるブースの展開や、DJイベントを行います。

「niko and ...」は、ブランドが掲げる “uni9ue senses”（衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL）の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。今回のコラボレーションでは、朝も夜も音楽と共に過ごす“音楽好きの日常”をテーマに、「niko and ...」らしくユニークな視点で編集しました。旗艦店「niko and ... TOKYO」をはじめとする一部店舗にて展開します。

また、2025年8月28日（木）18時からは、コラボレーションの世界観を楽しめるローンチイベントを「niko and ... TOKYO」にて開催します。「“GOOD” nights」の特別編として、スペシャルゲストによるライブパフォーマンスや、DJイベント、さらにコラボ企画の世界観を体感できるコンテンツを通して、特別な一夜を演出します。

■「niko and ...」×「タワーレコード」コラボレーション概要

ひとり暮らしを始めたとき

最初に買ったのはスピーカーだったっけ。

そこからバンドのポスターや

お気に入りのレコードを飾ったりもしたけど

まだまだ足りない。

もっと日々の暮らしのなかに音楽を。

音楽のない生活なんて、ありえない！

■「niko and ... 」×「タワーレコード」前夜祭イベントについて

旗艦店「niko and ... TOKYO」にて、一夜限りのイベントを開催します。当日は“音楽好きの日常”を体感できるブースをはじめ、DJイベントや「“GOOD” nights」の特別編としてスペシャルゲストを招き有観客ライブを開催します。

＜オンラインライブ企画「“GOOD” nights」特別編について＞

「niko and ... TOKYO」で定期的に開催しているYouTubeオンラインライブ企画「“GOOD” nights」特別編として、店内にて有観客ライブを開催します。

【kiki vivi lily】

福岡県出身。

スウィートで魅惑的な歌声と類稀なるメロディーセンスで彩度の高いポップネス・ソウルを奏でる注目のシンガーソングライター。

2019年6月に1st Full Album『vivid』を発表、音楽専門誌「MUSIC MAGAZINE」のレビューでは10点満点を獲得するなど話題を呼び、玄人のみならず幅広い音楽愛好家を魅了。

同年12月にビートメーカーSUKISHAとの共作『Over The Rainbow』を発表、Apple Music R&Bチャートでは2年に渡りランクインを記録し続けるほか、スペインでの海外初公演を行うなど、国内外から支持を集めた。

2020年12月にリリースしたEP『Good Luck Charm』では、収録曲の「ひめごと」が三井アウトレットパーク「SURPRISE SALE」のCMソングに抜擢され、 ロングセールスを記録。また、nobodyknows+との「ココロオドル」のコラボレーションも大きな話題となった。

2021年10月には、日常生活で味わう様々な感情を味覚と重ね合わせて描いた全9曲からなる2nd Full Album『Tasty』をリリース。

収録曲の「Lazy」が全国30局のFMパワープレイに選出、ラジオオンエアチャート(2021/10/4～10/10)にて1位を獲得、若者を中心にInstagramのリールで楽曲が使用されスマッシュヒットを記録。

ジャンルにとらわれない幅広い音作りはより味わいを増し、進化を遂げている。

2023年5月に新作EP『Blossom』を発売。

【maco marets】

1995年福岡生まれ、現在は東京を拠点に活動するラッパー／詩作家。2016年に1stアルバム『Orang.Pendek』でCDデビュー。2018年にはセルフレーベル「WoodlandsCircle」を立ち上げ、自身8作目となる最新アルバム『Wild』に至るまでコンスタントに作品リリースを続けている。

近年はEテレ「Zの選択」番組テーマソング『Howl』や、藤原さくら、浮、Maika Loubte、Shin Sakiuraほかさまざまなアーティストとのコラボレーションワークに加え、詩集『Lepido and Dendron』の刊行、アートブックイベントへの展示／出店、メディアでの連載執筆など多岐にわたる活動で注目を集める。

2022～23年、渋谷WWWにてワンマンライブを開催。2024年には2度の台湾公演を成功させたほか、続く2025年には「ap bank fes'25」で東京ドームのステージ出演を果たした。

＜DJイベントについて＞

「niko and ... TOKYO」で定期的に開催しているDJイベントを、今回のコラボレーションローンチを記念し、特別開催いたします。

【yuya sait】

1998年2月3日生まれ、福岡県出身のミュージシャン/ギタリスト。2019年、yonawoでワーナーミュージックからデビュー。

プロデューサー、DJ、サポートギタリストとしても活動するほか、現在はSkaai、Alex Stevensらと共同生活を送りながらTRIPPYHOUSINGとしても活動。

■「タワーレコード」について

タワーレコード株式会社は、音楽や映像、書籍などの多様なエンタテインメントコンテンツを取り扱い、全国に約70店舗を展開する音楽専門店。渋谷店を旗艦店舗としながら、オンラインストアやコラボカフェ、アーティストマネジメントなど、多彩な取り組みを展開しています。

＜YouTubeのオンラインライブ企画「“GOOD” nights」 について＞

いい夜には、いい音がにあう。

いい夜には、いい話がにあう。

いい夜には、いい服がにあう。

同じ時間なんて、ひとつとしてないから。

その場限りの、LIVEな夜を楽しもう。

今夜も、いい夜を。

■「niko and ...」について

「niko and ...」 は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20～30代の男女に向けて事業展開しています。 全国146店舗展開(2025年7月末時点、WEBストアを含む)。

■アダストリアグループについて

アダストリアグループは、45以上のアパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などをグループに持つマルチカンパニーです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜本部所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

