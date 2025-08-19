東京都

東京消防庁の行政課題等の解決に資する可能性があるデジタル先端技術等の実証検証、開発等を民間企業との連携により実施することを目的に、「東京消防庁INNOVATION PROJECT2025」の公募を本日より開始いたします。

当庁の事業に係る以下のテーマに協力いただける民間企業を公募し、採択させて頂いた企業と締結する協定に基づく取り組みを通して、先端技術の実装を目指します。

１ 公募テーマ

AI技術を活用した指令管制業務の検討

トリアージタッグ情報の効率的な集約・管理に関する技術検証

２ 公募期間

令和７年８月１９日（火）から令和７年９月９日（火） まで

３ 応募方法

公募サイト（http://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/inf/koubo/tfd_innovation.html）を確認のうえ、「応募要領」に記載されている応募要件、応募方法等を確認し、応募フォーム（https://ttzk.graffer.jp/tfd-metro-tokyo/smart-apply/apply-procedure-alias/tfd-innovation-2025）に必要事項を入力し、登録してください。