まんがで楽しく入試対策♪　「中学入試まんが攻略BON！」シリーズから、「地理」の改訂新版が発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年7月28日（月）に『中学入試まんが攻略BON！ 地理 日本のすがたと産業 改訂新版』と『中学入試まんが攻略BON！ 地理 日本の地方と世界地理 改訂新版』を発売いたしました。

社会って単純な暗記ばかりで面白くない…！ そんな受験生のお悩みを「中学入試まんが攻略BON！」シリーズが解決します。中学入試の社会で大きな割合を占める「地理」分野 を、『日本のすがたと産業』、『日本の地方と世界地理』の2冊構成で、まんがや図表、写真とともに楽しく学習できます。

■「中学入試まんが攻略BON！」シリーズとは

中学入試の頻出事項をまんがで楽しく学べる、小学生のための“まんが学参”。

シリーズ累計発行部数は200万部超え！ 2006年の発刊以来、20年近く中学受験生に愛されてきた「中学入試まんが攻略BON！」シリーズが、改訂新版としてリニューアル。

改訂新版では、最新の中学入試の出題傾向に対応。近年の出題傾向に合わせた構成と学習内容へとパワーアップしています。 絵柄も、時代に合わせて一新しました（※「歴史」の一部を除く）。

知識ゼロでも楽しく読めて全体像を把握できるまんがパートと、「重要ポイントのまとめ」と「確認問題」で知識を整理するパート、そして実際の入試問題で実戦力がつく「入試問題にチャレンジ！」パートで構成。

中学受験対策としてはもちろん、日常学習の予・復習としても、ご好評をいただいているシリーズです。

まんがだから、楽しく読めて記憶に残る！ シリーズでそろえて、中学入試を攻略しよう！

■ただ面白いだけじゃない！ まんがだから楽しく学べる！

▲地理の2冊が加わり、シリーズは12冊となりました。

ビジュアルやストーリーが楽しめるというまんがの特性を最大限に活かし、その地域の自然や産業、文化、課題がスムーズに頭に入るよう工夫しています。写真や図表を豊富に使用しているので、地理をイメージでとらえて理解する力や、データを読み取る力が身につきます。

■まとめや問題で理解度をチェック！

▲『日本のすがたと産業』では、個性的なキャラクターたちが日本の国土や産業について教えてくれます。▲『日本の地方と世界地理』では、日本の地方と世界の国々の特色をわかりやすく紹介。

各単元の終わりには、入試でよく出る「重要ポイントのまとめ」のページがついています。さらに、重要ポイントについて問う「一問一答」を収録。「まんがが面白かった！」で終わらず、内容を正しく理解できているかを確認できる構成となっています。

■実際の入試問題にチャレンジ！

▲「重要ポイントのまとめ」と「一問一答」で、頻出用語を一気に確認！

「入試問題にチャレンジ！」のページでは、過去に出題された入試問題から厳選された問題に挑戦できます。わからなかった問題や苦手な単元は、まんがに戻って復習すると効果的です。本番を意識して取り組み、入試に役立つ実戦力を身につけましょう。

■シリーズでそろえて、中学入試を攻略しよう！

▲仕上げに実際の入試問題を解いて、知識を定着させよう。▲「地図の見方」から「日本の気候」まで、しっかりマスター。▲旅する気分で楽しく日本と世界の地理を学ぼう。

▼シリーズ好評発売中！

『地理 日本の地方と世界地理 改訂新版』

『地理 日本のすがたと産業 改訂新版』

『歴史 古代～戦国時代編 改訂新版』

『歴史 江戸時代～現代編 改訂新版』

『理科 力・電気 改訂新版』

『理科 天体・気象 改訂新版』

『理科 水溶液・気体・燃焼 改訂新版』

『算数 和と差・速さの文章題 改訂新版』

『算数 割合の文章題 改訂新版』

『算数 図形 改訂新版』

『慣用句・ことわざ 改訂新版』

『四字熟語 改訂新版』

［商品概要］

■『中学入試まんが攻略BON！ 地理 日本のすがたと産業 改訂新版』

■『中学入試まんが攻略BON！ 地理 日本の地方と世界地理 改訂新版』

定価：各1,320円（税込）

発売日：2025年7月28日

判型：A5判

ISBN：978-4-05-306163-8（地理 日本のすがたと産業）／978-4-05-306162-1（地理 日本の地方と世界地理）

電子版：なし

発行所：株式会社 Gakken

▼学研出版サイト▼

https://hon.gakken.jp/book/1130616300(https://hon.gakken.jp/book/1130616300) （地理 日本のすがたと産業）

https://hon.gakken.jp/book/1130616200(https://hon.gakken.jp/book/1130616200) （地理 日本の地方と世界地理）

▼本書のご購入はコチラ▼

■『中学入試まんが攻略BON！ 地理 日本のすがたと産業 改訂新版』

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4053061636/(https://www.amazon.co.jp/dp/4053061636/)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18199287/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18199287/)

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1107620389(https://7net.omni7.jp/detail/1107620389)

■『中学入試まんが攻略BON！ 地理 日本の地方と世界地理 改訂新版』

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4053061628(https://www.amazon.co.jp/dp/4053061628)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18199283/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18199283/)

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1107620388(https://7net.omni7.jp/detail/1107620388)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開