まんがで楽しく入試対策♪　「中学入試まんが攻略BON！」シリーズから、「地理」の改訂新版が発売！

社会って単純な暗記ばかりで面白くない…！　そんな受験生のお悩みを「中学入試まんが攻略BON！」シリーズが解決します。中学入試の社会で大きな割合を占める「地理」分野 を、『日本のすがたと産業』、『日本の地方と世界地理』の2冊構成で、まんがや図表、写真とともに楽しく学習できます。


■「中学入試まんが攻略BON！」シリーズとは

中学入試の頻出事項をまんがで楽しく学べる、小学生のための“まんが学参”。


シリーズ累計発行部数は200万部超え！　2006年の発刊以来、20年近く中学受験生に愛されてきた「中学入試まんが攻略BON！」シリーズが、改訂新版としてリニューアル。


改訂新版では、最新の中学入試の出題傾向に対応。近年の出題傾向に合わせた構成と学習内容へとパワーアップしています。 絵柄も、時代に合わせて一新しました（※「歴史」の一部を除く）。


知識ゼロでも楽しく読めて全体像を把握できるまんがパートと、「重要ポイントのまとめ」と「確認問題」で知識を整理するパート、そして実際の入試問題で実戦力がつく「入試問題にチャレンジ！」パートで構成。


中学受験対策としてはもちろん、日常学習の予・復習としても、ご好評をいただいているシリーズです。


まんがだから、楽しく読めて記憶に残る！　シリーズでそろえて、中学入試を攻略しよう！




▲地理の2冊が加わり、シリーズは12冊となりました。

■ただ面白いだけじゃない！　まんがだから楽しく学べる！

ビジュアルやストーリーが楽しめるというまんがの特性を最大限に活かし、その地域の自然や産業、文化、課題がスムーズに頭に入るよう工夫しています。写真や図表を豊富に使用しているので、地理をイメージでとらえて理解する力や、データを読み取る力が身につきます。



▲『日本のすがたと産業』では、個性的なキャラクターたちが日本の国土や産業について教えてくれます。


▲『日本の地方と世界地理』では、日本の地方と世界の国々の特色をわかりやすく紹介。

■まとめや問題で理解度をチェック！

各単元の終わりには、入試でよく出る「重要ポイントのまとめ」のページがついています。さらに、重要ポイントについて問う「一問一答」を収録。「まんがが面白かった！」で終わらず、内容を正しく理解できているかを確認できる構成となっています。



▲「重要ポイントのまとめ」と「一問一答」で、頻出用語を一気に確認！

■実際の入試問題にチャレンジ！

「入試問題にチャレンジ！」のページでは、過去に出題された入試問題から厳選された問題に挑戦できます。わからなかった問題や苦手な単元は、まんがに戻って復習すると効果的です。本番を意識して取り組み、入試に役立つ実戦力を身につけましょう。



▲仕上げに実際の入試問題を解いて、知識を定着させよう。


▲「地図の見方」から「日本の気候」まで、しっかりマスター。


▲旅する気分で楽しく日本と世界の地理を学ぼう。

『中学入試まんが攻略BON！　地理　日本のすがたと産業　改訂新版』


『中学入試まんが攻略BON！　地理　日本の地方と世界地理　改訂新版』


定価：各1,320円（税込）


発売日：2025年7月28日


判型：A5判


ISBN：978-4-05-306163-8（地理　日本のすがたと産業）／978-4-05-306162-1（地理　日本の地方と世界地理）


電子版：なし


発行所：株式会社 Gakken


『中学入試まんが攻略BON！　地理　日本のすがたと産業　改訂新版』


『中学入試まんが攻略BON！　地理　日本の地方と世界地理　改訂新版』


