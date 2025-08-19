パーフェクト社が東京イセアクリニックでAI肌解析ツール「スキンケアプロ」の勉強会を実施

パーフェクト株式会社

東京 2025年8月19日

「消費者の生活をより美しく」をスローガンに掲げるパーフェクト株式会社（以下「パーフェクト社」）は 、美容皮膚科・美容外科の東京イセアクリニックにてiOS向け業務用肌解析ツール「スキンケアプロ」の勉強会を実施いたしました。

本勉強会は、「肌育」に力を入れている同院にて、カウンセリングにて「スキンケアプロ」をより活用しやすい環境を提供することを狙いとして開催されました。業務用AI肌解析ツール「スキンケアプロ」に採用されているAI技術の詳細や撮影のポイント、お客様からの質問への解答例などを解説し、医師や看護師と活発な意見交換が行われました。

AI肌解析ツール「スキンケアプロ」を使用する様子

東京イセアクリニック担当様のコメント

「東京イセアクリニックでは、患者様のご満足を最優先に考えております。患者様に移動のご負担をおかけすることなく、その場で正確な診断が可能な「スキンケアプロ」は、当院の理念に合致したアプリです。このたび、医師やスタッフのアプリに対する理解をさらに深め、これまで以上に患者様に寄り添った診療を実現するため、院内で勉強会を開催いたしました。」

本勉強会後のスタッフ様のコメント

- 他社製品との違い、水分量・肌年齢の算出方法など、これまで曖昧だった部分を具体的に理解できた- 数値や診断項目の意味を理解し、患者様へ自信を持って説明できるようになった- 様々な年齢・性別・人種の肌データを基に診断しているため、誰にでも活用できると知った- AIによって肌だけでなく若々しさや印象も評価できることを理解した- 比較機能や外カメラ撮影など、活用できる機能を新たに知った- 精度の高い診断結果を得るための撮影方法や工夫を学び、実際の撮影方法を改善した- 新しいバージョンの機能・内容を把握できた

東京イセアクリニックに最新導入！高周波美容機器「XERF（ザーフ）」のキャンペーンも実施！

東京イセアクリニックでは、新機器「XERF」導入キャンペーンを実施します。世界初のマルチ周波数（6.78MHz＋2MHz）デュアルモノポーラで、低出力でも深層まで届き痛みが少ない施術が可能。3段階モードで真皮層から深層脂肪層までアプローチし、たるみ改善に加え、小じわ・毛穴・肌質改善など総合的な若返り効果が期待できます。

期間中、600shot（通常176,000円）を 特別価格148,000円（税込） でご提供します。

※本キャンペーンは「ドクター施術料込」で148,000円でのご提供です。

- 予約受付：8月1日～- 対象：9月30日までに施術を受ける方（各月20名限定）

キャンペーンの詳細はこちら:

https://www.tokyoisea.com/campaign/xerf/

スキンケアプロとは

「スキンケアプロ」は、iPadなどのiOS端末で利用できる画像解析型の業務用肌解析ソリューションです。

測定できる項目

- シワ（目元、ほうれい線、マリオネットライン、眉間、おでこ、目尻）- 毛穴（頬、おでこ、鼻）- 水分- しみ- 赤み- 油分- ニキビ- キメ- くま- 目袋- ツヤ- 肌のハリ- 上まぶたのたるみ- 下まぶたのたるみ- 目袋のたるみ- 肌年齢

特徴

- すぐに導入可：導入手続きはオンラインで完結- サブスクリプション制：月額3万円～、1台から導入可能- 簡単操作：顔写真を撮るだけで数秒で肌を解析- パーソナライズ機能：肌悩みに応じた商品や施術をレコメンド- 顧客管理機能：肌状態の経過観察が可能- 最新機能（オプション）：非外科的施術のシミュレーション- 無料キャンペーン：自動更新無し、クレジットカード登録不要なキャンペーンあり

キャンペーンはこちらから：

https://www.perfectcorp.com/ja/business/campaign/skincare-pro-skin-analysis

パーフェクト株式会社のサービス導入について

導入費用や運用方法など、お客様のビジネスシーンに合わせた最適なご提案をさせていただきます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ :https://www.perfectcorp.com/ja/business/contact-us/sales?utm_source=prtimes&utm_medium=isea03

パーフェクト株式会社について

公式サイト :https://www.perfectcorp.com/ja/business?utm_source=prtimes&utm_medium=isea03

2015年に創業し、化粧品・ファッションブランド、小売店、サロン、クリニック向けに、AI肌解析、バーチャル試着、パーソナライズサービスを提供しています。消費者の生活を美しくするための技術である「Beautiful AI」を推進するテクノロジー集団です。

日本、北米、欧州、中国、台湾、インドに拠点を構え、サービスを60か国以上で展開しています（2025年時点）。ビューティーとテクノロジー、ファッションとテクノロジーを融合させ、消費者とブランドを今までにない新たな形で繋ぐプラットフォームを構築し、全世界で700以上のブランドにご利用いただき、80万点を超えるコスメアイテムのバーチャル試着体験を年間100億回を超える利用ボリュームで展開しております。

またバーチャル試着によるDX推進は、美容業界各社のプラスチック使用量削減、CO2削減などのサスティナブルな取り組みを現実的にサポートして、より楽しく住みやすい社会づくりにも貢献している実績があります。

近年はエステティックサロンや皮膚科での利用を想定し、タブレットでAI肌解析ができるソリューション「Skincare PRO」も提供開始し、最先端技術を大手企業以外でも広くご利用いただくことを実現しました。これからも弊社はブランドや小売店が消費者に寄り添った形で、よりストレスが少なく、快適な購買体験を提供できる環境づくりをサポートして参ります。

本ニュースリリースについて

本ニュースリリースに記載されている内容および製品情報については、市場動向、社会状況、経営方針の変更等により将来的に変わる可能性があります。本ニュースリリースに記載されている記載内容に関する永続的な整合性をパーフェクト株式会社が保証するものではありません。