法人向けデジタルラーニングサービス・Business Mastersの専用カタログサイトを公開～動画・講座の比較・検討がスムーズに。概算価格の即表示機能も搭載＜サイコム・ブレインズ＞

■ビジネスマスターズの講座・サービス選定をもっとスムーズに

サイコム・ブレインズは、法人向けデジタルラーニングサービス「Business Masters（ビジネスマスターズ）」の商品情報を一括で確認・比較できる専用カタログサイトを2025年７月に公開しました。

TOPページでは、各サービス別、階層・テーマ別で入口を設置。また上部のグローバルナビゲーションやキーワードからも、ご要望を叶えるコンテンツ情報へたどり着くことができます。https://store.cicombrains.com/

本サイトは、企業の人材育成に携わる教育研修担当者や、人材開発部門のご担当者が、研修導入の初期検討段階で必要とする情報――コンテンツラインアップ、講座内容、受講期間、提供形式、そして概算価格――を、ひと目で把握できるように設計されています。

これまで「検討に時間がかかる」「問い合わせが面倒」「価格の目安がすぐにわからない」といった、導入初期のハードルが多かった教育サービス。新たに公開したビジネスマスターズのポータルサイトでは、取り入れたい研修テーマや対象者に適したコンテンツを選択し「申し込みリスト」に追加すると、概算の見積価格がリアルタイムで表示される仕組みになっています。これにより、社内稟議や上申に向けた資料作成の初期段階を大幅に効率化できます。

ご希望の商品コンテンツ、提供方法、期間を選択し、申し込みリストへ追加すると、概算価格がわかります。

さらに、本サイトに掲載されているコンテンツの一部は、企業ごとの社内学習環境にあわせたOEM提供にも対応。動画ライブラリ形式（定額見放題）・レンタル・買い取り型といった、柔軟な提供形態にも対応しており、研修会社様やLMSベンダー様にとっても、新たなソリューション展開の一手としてご活用いただけます。

■ビジネスマスターズ デジタルポータルサイト 3つのポイント

１．即時概算価格表示

気になる講座を「申し込みリスト」に追加するだけで、概算価格がすぐに表示されます。予算検討や採用判断に役立つ透明性ある設計です。

２．サービス概要の明確化

各講座の内容、受講期間など詳細情報を掲載。概要の確認が容易なため、人事担当者の問い合わせ・検討時間を大幅に削減できます。

３．OEM展開をスピーディに

レンタル対象コンテンツはOEM（自社ブランド展開）にも対応。詳細はポータルサイトで即時確認でき、社内研修や育成戦略にスピーディに取り入れることが可能です。

今後は講座ラインアップや検索機能の拡充に加え、利用者の声を反映したさらなる利便性向上を図る予定です。人材育成施策の検討にかかる“情報収集”の手間を省き、“学習成果につながる選定”を加速させるプラットフォームとして、今後も継続的に価値を高めてまいります。

学習者に寄り添い、企業に応える。プロから選ばれるデジタルラーニングサービス

■サイコム・ブレインズの【Business Masters デジタルラーニングサービス】とは？

“なんとなく学んだ” では、終わらせないー。 定額見放題ビジネスマスターズのサービス提供開始から5年が経過し、この度、さらに「成果に直結」「即実践できる」学びへのこだわりを徹底的に追求した、学びの効果を全方位で網羅できる新しいビジネスマスターズとして2025年7月に再スタート。

新ビジネスマスターズは、企業に多く求められる即戦力や、時代変化にアジャイルに対応できるアクティブラーナー・イノベーター人材を早期に、かつ継続的に育成することを目指し、「コースウエア」の新コンテンツを含め、サービス領域を拡充しました。そして、”学習効果・成果”に重きを置き、成人学習理論と学習動機付け理論、インストラクショナルデザインといった学術理論を、ビジネスマスターズ全体のコンテンツ設計で再定義し進化させました。

成果を生み出し、組織を変革できる力を培う“ビジネスパーソンの学び”を、学習理論で裏付けているため納得度が高く、研修サービス会社様のOEMコンテンツとしても多くご提供しております。『ビジネスマスターズ』は、 これからの時代に最も求められる人材を、効率的に効果的に育成する、教育のプロも認めるデジタルラーニングサービスです。

WEBサイトを見る :https://store.cicombrains.com/サイコム・ブレインズの『ビジネスマスターズ』は、教育のプロフェッショナルが採用する、学習者主導のデジタルラーニングサービスです。従来のeラーニングとは一線を画すビジネスマスターズが、人材育成・社内研修の課題を解決します。

【サイコム・ブレインズについて】

MBK Wellness株式会社 サイコム・ブレインズ事業本部は、1986年の設立以来、営業研修、グローバル人材育成など社会人教育のパイオニアとして企業の人材育成を支援しています。大手企業を中心に約600社、30万人以上の研修を手掛け、アジアにおける人材育成を国内外でサポートしています。

個人の成長と企業の変革を支援するために、人生100年時代に適した企業の「ラーニングエクスペリエンスデザイン」を、集合研修・オンライン研修・映像教材・コンテンツ開発等、多様な学びのカタチでご提供しております。