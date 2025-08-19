株式会社サイバーエース、Metaのクラウドソリューション「Signals Gateway」を国内で初めて導入・活用事例化

株式会社CyberACE(サイバーエース)

■概要

デジタルマーケティング支援を手掛ける株式会社サイバーエース（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西島 大、以下「当社」）は、Meta Platforms, Inc.（以下「Meta」）が提供するクラウドベースソリューション「Signals Gateway」を、日本国内で初めて本格導入*しました。これにより広告主様は、自社保有のファーストパーティデータを安全かつ効率的に統合し、Meta広告をはじめとする複数のプラットフォームへ連携・活用できるようになります。

本事例では、獲得単価（CPA）の大幅な改善が確認されましたが、NDA締結済の広告主様限定の事例となるため、詳細はお問い合わせください。

※当社およびFacebook Japan両社の認識において、Meta社推奨の検証方法での事例創出は国内初。

■背景

サードパーティクッキー規制の強化により、企業はファーストパーティデータの安全な収集・統合・活用を求められています。「Signals Gateway」はこのような課題に対応し、オンラインとオフライン双方の顧客接点を統合。より精度の高いターゲティングとアトリビューション分析を可能にします。

■当社版「Signals Gateway」導入の特長

1．完全マネージド環境

AWS環境の構築・保守は一切不要。

当社が提供するクラウド基盤へ接続するだけで、すぐに利用を開始できます。

2．拡張性の高いデータ連携

POSデータやCRM、CDPなど、既存のさまざまなデータソースとAPI接続が可能です。

3．専門コンサルティングによる伴走支援

初期のデータ戦略設計から、広告クリエイティブの改善支援を行います。

■今後の展望

2025年内に複数社への導入を予定：D2C、金融、SaaSなど業界横断で展開。

オフラインデータ活用の強化：店舗購買・商談・面談データなどを統合し、LTV最大化を支援。

※「Signals Gateway」はMeta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。

※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

広告運用に関するお問い合わせはこちら :https://cyberace.co.jp/contact/contact-promotion/

【会社概要】

会社名：株式会社CyberACE（サイバーエース）

所在地：〒150-6120 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア20階

設立日：2018年5月1日

代表者：代表取締役社長 西島 大

事業内容：インターネット広告事業

URL：https://cyberace.co.jp/(https://cyberace.co.jp/)



