長野・軽井沢の自然で原点に返る、スタートアップキャンプ「SWISH! Startup Camp」開催決定！

ON&BOARD株式会社（所在地：東京都港区虎ノ門、代表取締役：下平将人、中山航介 以下「当社」）は、長野県・軽井沢の広大なキャンプフィールドを舞台に、招待制のスタートアップキャンプ「SWISH! Startup Camp」を2025年10月18日～19日に開催いたします。

公式サイト： https://swish.onboardvc.com/

■「SWISH! Startup Camp」開催の背景

人口減少、そして多くの社会課題。課題大国・日本が今、大きな転換点を迎えています。

この国の未来を切り拓く鍵は、力強いスタートアップの勃興とその担い手たちの「団結」にあると私たちは信じています。

そして、生成AIが浸透する現代において、私たちが集う「場」の意味もまた、再定義されなければなりません。 情報はもはやどこでも手に入る。だからこそ、カンファレンスは単なる知見の獲得の場から、リーダー同士、仲間同士が本音で語り合い、互いの距離を縮める『Closing Distance』の実践の場へと進化する必要があります。

この思想を体現するために生まれたのが、「SWISH! Startup Camp」です。

浅間山を見晴らす広大なキャンプ場を舞台に、実際に体を動かし、対話を通じて自身の原点（Why）に立ち返る。軽井沢の自然は、私たちを日常の役職から解放し、真の『Closing Distance』を可能にする、まさに理想的な舞台です。

さらに、軽井沢は多くの先輩起業家が集い、成功者が後進に知見を還元する「Pay it Forward」の精神が根付く特別な場所でもあります。

私たちはこの素晴らしい文化を、未来の軽井沢を象徴するものとして次世代へ受け継ぎ、10年、20年先も続くスタートアップ・エコシステムを築いていきたいと考えています。

日本の未来を、この軽井沢から。 是非、ご一緒にこの新たなエコシステムのうねりを創り出しませんか？

■「SWISH! Startup Camp」が提供する4つのコア体験

■開催概要

■登壇者（8/19 現時点）

■招待応募フォーム

- 圧倒的な自然環境と五感で学ぶ「アクティブラーニング」浅間山を望む「ライジングフィールド軽井沢」を舞台に、机上の空論ではない、実践的な学びを提供します。チームで課題に挑むアクティビティや、夜には焚火を囲んで本音の対話を促す名物コンテンツ「薪（まき）ッチング」など、五感をフル活用する体験を通じて、新たな気づきと仲間との強固な信頼関係を築きます。- トップランナーとの垣根のない「ダイアログ」普段はなかなか話せないトップティアの起業家や投資家とも、同じ目線で語り合う時間を豊富にご用意しております。参加者同士の偶発的な出会いから、新たなイノベーションの種が生まれることを期待しています。 今後、豪華ゲストスピーカーも続々発表予定です。ご期待ください。- 本質的な想いに触れられる「本音の対話」事業計画書だけでは決して伝わらない、互いの根底にある想いや情熱に触れる機会をご提供します。軽井沢の雄大な自然の中で社会的立場を一度脱ぎ捨て、一人の人間として向き合う。焚き火を囲んで交わされる本音の対話は、深い相互理解を生み、数字を超えた信頼に基づく真のパートナーシップを育みます。- 軽井沢から育む「Pay it Forward」のエコシステム本キャンプは一過性のイベントではありません。参加者が自身の原点（Why）に立ち返り、明日への活力を得ると同時に、得たものを次の世代へ還元していく「Pay it Forward」の文化を醸成するコミュニティの起点です。地域のサポーターと共に、軽井沢から日本、そして世界へと羽ばたく起業家を支援する持続可能なエコシステムを創造します。- イベント名： SWISH! Startup Camp- 日時： 2025年10月18日（土）～10月19日（日）- 場所： ライジングフィールド軽井沢（長野県北佐久郡軽井沢町長倉2129）- 対象者： スタートアップ起業家、社内起業家、投資家等- 定員： 300名程度- 参加費： 無料・招待制- 申込方法： 以下の公式サイト内フォームより申請してください。◦申込期間： 2025年7月14日（月）～ 9月15日（月）◦公式サイト：https://swish.onboardvc.com/- 主催： ON&BOARD株式会社- 共催： 株式会社ライジング・フィールド- その他：◦宿泊について： 会場内の宿泊施設や近隣ホテル等を公式サイトにて推奨しております。各自でのご予約をお願いいたします。◦アクティビティ： 詳細は参加確定者の皆様へ別途ご案内いたします。◦コンテンツ詳細： オープニングセッション、ダイアログ等の詳細は、公式サイトおよびSNSにて順次発表してまいります。- 元株式会社Paidy代表取締役社長 兼 CEO 杉江陸氏- 元ロボット投信株式会社代表取締役社長 野口哲氏- 株式会社ドリームインキュベータ取締役副社長 細野恭平氏- あいざわアセットマネジメント株式会社代表取締役社長 白木信一郎氏- 株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズアソシエイト 矢部寿明氏- BoutiqueResidence&Co.株式会社代表取締役CEO 大木健人氏- 株式会社StartPassファウンダーCEO 小原聖誉氏- 株式会社LegalOn Technologies代表取締役 執行役員・CEO 角田望氏- 株式会社LegalOn Technologies取締役 共同創業者 小笠原匡隆氏- 株式会社waqoo取締役会長 井上裕基氏- ChatWork株式会社創業者 山本敏行氏- ecbo株式会社代表取締役 工藤慎一氏

https://www.notion.so/223771f42826808c8c82f1879b122093?pvs=106

※原則審査制とさせていただきます。役員以上の方、起業家の方、事業会社の方に優先してご参加いただきます。

■会社概要

社名：ON&BOARD株式会社

代表取締役：下平 将人、中山 航介

所在地：〒105-6415 東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階（CIC Tokyo内）

事業内容：ベンチャーキャピタルファンドの管理・運営及びインキュベーションに関する事業

URL：https://onboardvc.com/

■お問い合わせ

ON&BOARD株式会社 広報担当（加納）

Email：info@on-board-vc.com