「性と恋愛に関する意識調査」2025 結果発表！～9000人の＃性と人生のホンネ　性別間、世代間、そこに見えた意識の差は？パネルトークイベントを開催～

国際協力NGOジョイセフ（東京都新宿区）は、SRHR（セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ：性と生殖に関する健康と権利）の啓発プロジェクト「I LADY.」の一環として、2年に1度「性と恋愛に関する意識調査」を実施しています。9月の「世界性の健康デー」や「世界避妊デー」、「国際セーフアボーションデー」に先駆けて、15-29歳の日本の若者（4958人）と30-64歳の大人（4060人）から回答を得た2025年の結果を共有し、性教育の視点からSRHRについて考えるパネルトークイベント「『性と恋愛に関する意識調査』2025 ～9000人の＃性と人生のホンネ 性別間、世代間、そこに見えた意識の差は？」を、8月27日(水)の夜に開催します。

イベント概要

【プログラム】

第1部：「性と恋愛の意識調査」2025 結果発表

ゲスト：

谷口真由美さん

（ジョイセフ理事）

宋美玄さん

（産婦人科医・医学博士）

松田七海さん

（I LADY.ピア・アクティビスト）

第2部：日本における性教育とSRHR

ゲスト：

西岡笑子さん

順天堂大学教授

■清水美春さん

パネルトークイベント申込はこちら :https://srhrsurvey.peatix.com

■I LADY. プロジェクトについて

自分の人生、自分で決める。そんな”あたりまえ”をすべての人へ―

I LADY. は、特に日本の10～20代に SRHRに関する情報提供を行い、アクションのきっかけをつくるジョイセフのプロジェクトです。

「I」 Love yourself, Act yourself, Decide yourself...

自分を大切にし、自分から行動し、自分の人生を自分で決めるライフスキルを持ったI LADY.に生きる人＝「I LADYist」を増やしています。ウェブサイト：https://ilady.world/(https://ilady.world/)



■SRHRについて

SRHR（セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ：性と生殖に関する健康と権利）とは、自分の体、性や生殖について、誰もが十分な情報を得られ、自分の望むものを選んで決められること。そのために必要な医療やケアを受けられること。私たちが心も体も健やかに、自分らしく充実した人生を生きるうえで欠かせない「基本的人権」です。



■国際協力NGOジョイセフについて

ジョイセフは、すべての人が自分の意思で生き方を選択できる世界をめざして、基本的人権であるSRHRを推進する、日本生まれの国際協力NGOです。これまで半世紀以上にわたり、43の国と地域で、妊娠・出産・安全でない中絶によって亡くなる女性を減らすための支援、意図しない妊娠を防いで女性の人権を守るための家族計画の推進、性感染症の予防、SRHR推進のための啓発や教育、アドボカシーを行ってきました。ウェブサイト：https://www.joicfp.or.jp/(https://www.joicfp.or.jp/)