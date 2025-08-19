シンカ×山一地所が賃貸住宅フェア2025東京に登場！

株式会社シンカ

コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」の開発・販売を行う株式会社シンカ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO 江尻高宏、以下「シンカ」）は、2025年9月17日（水）・18日（木） に東京ビッグサイトで開催される「賃貸住宅フェア2025 in 東京」に出展します。

会期中には不動産DXに取り組む株式会社山一地所（代表取締役社長 渡部 洋平氏）をゲストに招き、パネルディスカッション形式の特別対談セミナーを実施します。電話業務を「コスト」から「資産」に変える具体的な活用事例を紹介し、業界特有の課題解決を目指す不動産企業を支援します。

出展背景

賃貸住宅業界では、入居者・入居希望者・不動産オーナーからの電話対応に追われ、情報共有の遅れや対応漏れによって顧客満足度を低下させているなど、業界特有の課題が顕在化しています。

こうした課題に対し、コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」は、不動産DXを推進する有力なツールとして導入が進んでいます。実際に、株式会社山一地所は「カイクラ」の導入により、電話対応時間を平均30秒短縮し、年間約300時間の時間削減に成功しました。これは、電話対応コストの約200万円削減にもつながりました。この成功事例は、顧客対応の効率化と品質向上を両立させる可能性を示しています。

この成功事例をより多くの賃貸住宅事業者に知っていただくため、シンカは「賃貸住宅フェア2025 in 東京」に出展いたします。フェア当日は、山一地所様との特別対談セミナーを開催し、電話業務を「コスト」から「資産」に変える具体的な手法を詳しく解説します。また、ブースでは「カイクラ」のデモンストレーションを実施し、賃貸住宅業界が抱える課題の解決策を直接ご提案いたします。この機会を通じて、各社が顧客対応力を高め、入居者や取引先との信頼関係を深めるきっかけとなることを目指します。

展示会概要

名称：賃貸住宅フェア2025 in 東京

会期：2025年9月17日（水）、18日（木）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 南1・2ホール

主催：全国賃貸住宅新聞社・地主と家主

来場方法：事前予約制（無料）

URL：https://zenchin-fair.com/2025/tokyo/

弊社ブースでは、カイクラ機能や最新事例をデモンストレーション形式でご紹介します。

代表登壇セミナー概要

タイトル：電話業務が「資産」に 山一地所と語るカイクラがもたらす変化

日時：9月18日（木）13:40～14:20

登壇者：

株式会社シンカ 代表取締役社長CEO 江尻 高宏（写真左）

株式会社山一地所 代表取締役社長 渡部 洋平（写真右）



内容：

賃貸住宅業界が抱える課題に対し、不動産DXに取り組む山一地所が「カイクラ」を導入した背景から、電話業務が「資産」へと変わっていくプロセスを深掘りします。

本セミナーでは、単なる業務効率化に留まらない、「情報資産」「時間資産」「リスクヘッジ資産」「信頼資産」という4つの側面から、いかにして電話業務が企業の成長を支える資産へと変貌したのかを、両社の代表がパネルディスカッション形式で解説します。具体的な成功事例を通じて、不動産管理会社の経営に活かせる「資産化」のヒントをお伝えします。

山一地所の導入事例記事：https://kaiwa.cloud/case/065/

山一地所について

株式会社山一地所は宮城県仙台市を拠点とした総合不動産会社です。賃貸仲介・管理・不動産売買・テナント仲介・建築・リフォーム・サブリース業・相続相談まで、不動産のワンストップサービスを展開しています。パーパス「ひとしき人へ。ひとしさを人に。」ビジョン「誇れる故郷を、未来へ」を掲げ、2025年1月に創業50周年を迎えました。

【主な実績】アパマンショップ賃貸仲介件数ランキング14年連続第1位

カイクラについて

「カイクラ」は、電話/メール/Web会議/SMS/LINE/LINEWORKSなど、様々なコミュニケーションアプリのやりとりを一元管理できるコミュニケーションプラットフォームです。異なるコミュニケーション手段を用いても、顧客ごとにコミュニケーション履歴情報が整理された状態で閲覧できるため、担当者以外でもこれまでの経緯を把握した上で、顧客対応することが可能になります。

「カイクラ」は2014年8月のサービス開始以来、2,900社、5,700拠点以上で利用されています。2015年12月にNTT東日本正式受託商品として認定され、2016年2月第8回千代田ビジネス大賞特別賞、2018年11月世界発信コンペティション2018においてサービス部門特別賞、2020年11月ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2020のASP・SaaS部門支援業務系分野にてベストイノベーション賞を受賞。

2023年1月「ITreview Grid Award」においてCTI部門「2023 Winter Leader」を受賞し、2023年3月にはBOXIL SaaS AWARD Winter 2023 コールセンターシステム（インバウンド）部門で「Good Service」「カスタマイズ性No.1」に選出されました。



次世代型コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」公式サイト：https://kaiwa.cloud/

株式会社シンカについて

社名：株式会社シンカ（東証グロース：149A）

代表者：代表取締役社長CEO 江尻 高宏

所在地(本社)：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-17 廣瀬ビル10階

設立：2014年1月8日

事業内容：ITを活用したシステム企画・開発及び運用、クラウドサービス商品の企画・開発及び販売運用、ITサービス利用のコンサルティング

資本金：391百万円

従業員数：71名（2025年6月31日時点）

URL：https://www.thinca.co.jp/

