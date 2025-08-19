サイドテーブルやベッドサイドの間接照明としても活用できる、コンパクトサイズのLEDライト機能付き加湿器2種がLife on Productsから新発売

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。


Life on Productsでは2025年冬の新作、「充電式ムードライト加湿器」「USB給電式加湿器 LEDライト付」を2025年8月22日（金）より販売開始いたします。


間接照明代わりにもなるスマートなデザインの加湿器




スマートな円柱タイプの充電式加湿器で、ミントグリーンとモカの2色展開。


小型ながら加湿モードを2種類、自動で電源が切れるオートオフ機能を搭載するなど、


機能面が充実している点も◎。


持ち運べる間接照明としても活躍し、本体上部を回すとLEDライトが点灯し、無段階調光が可能。


また自動で7色の光に変わるモードは、眺める楽しさも。


パーソナルサイズのため、オフィスでの使用にも便利です。



価格：3,058円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcahf015/




POINT1■間接照明にもなるLEDライト搭載

本体上部を回すと明るさの無段階調光が可能。


また自動で7色の光に変わるモードも搭載し、


眺める楽しさも。







POINT2■どこでも使える便利な充電式

充電式のため、どこでも手軽に


使用できる点も◎。


自室やリビング、オフィスの他、


極度に乾燥しがちな車内での使用にも


おすすめです。







POINT3■湿度やシーンに合わせて選べる2モード

ミストは連続モードと間欠モードの2種類。


素早く加湿したい時は連続モード、


湿度をキープしたい時は間欠モードなど、


状況に合わせてお選びいただけます。







POINT4■オートオフ機能搭載の安心設計

ミストやLEDライトをつけたまま寝て


しまっても、一定の時間が経過すると自動的に


電源が切れるオートオフ機能を搭載。


電気代の無駄を防ぐ嬉しいエコ仕様です。








シンプルなデザインとほのかに灯るLEDの光が魅力の加湿器




ペールトーンのカラーリングがアクセントのシンプルな加湿器。


コンパクトなサイズ感ながらタンク容量は600mlあり、使い勝手も◎。


ミストは連続モードと間欠モードの2種類で、お部屋の乾燥レベルやシーンに合わせて


使い分けが可能です。


2段階調光のLEDライトは、リラックスタイムにも活躍。


ミストやLEDライトをつけたまま寝てしまっても、一定の時間が経過すると自動的に電源が切れる


オートオフ機能を搭載し、節電対策にも◎。



価格：1,738円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcahf010/




POINT1■円柱形のシンプルなデザイン

ボタンなど最小限に抑えたシンプルな


デザインが魅力の加湿器。


ボトル部分は半透明のため、タンクの残水量が


わかり便利です。







POINT2■ベッドサイドの間接照明にも

LEDライトを搭載し2段階調光が可能。


ほのかなオレンジ色の優しい明かりで、


ベッドサイドやリラックスタイムでの使用にも


おすすめです。







POINT3■湿度やシーンに合わせて選べる2モード

ミストは連続モードと間欠モードの2種類。


素早く加湿したい時は連続モード、


湿度をキープしたい時は間欠モードなど、


状況に合わせてお選びいただけます。







POINT4■オートオフ機能搭載の安心設計

ミストやLEDライトをつけたまま寝て


しまっても、一定の時間が経過すると


自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。


電気代の無駄を防ぐ嬉しいエコ仕様です。








商品仕様



ミントグリーン（ME）

モカ（MO）


ミントグリーン（ME）

モカ（MO）


販売情報


■2025年8月19日（火）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始


　「充電式ムードライト加湿器」LCAHF015


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcahf015


　「USB給電式加湿器 LEDライト付」LCAHF010


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcahf010




■2025年8月22日（金）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始




ブランドコンセプト




ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ


様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、


潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。


ココロ満たされるよろこびを。




