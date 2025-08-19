サイドテーブルやベッドサイドの間接照明としても活用できる、コンパクトサイズのLEDライト機能付き加湿器2種がLife on Productsから新発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。

Life on Productsでは2025年冬の新作、「充電式ムードライト加湿器」「USB給電式加湿器 LEDライト付」を2025年8月22日（金）より販売開始いたします。

間接照明代わりにもなるスマートなデザインの加湿器

スマートな円柱タイプの充電式加湿器で、ミントグリーンとモカの2色展開。

小型ながら加湿モードを2種類、自動で電源が切れるオートオフ機能を搭載するなど、

機能面が充実している点も◎。

持ち運べる間接照明としても活躍し、本体上部を回すとLEDライトが点灯し、無段階調光が可能。

また自動で7色の光に変わるモードは、眺める楽しさも。

パーソナルサイズのため、オフィスでの使用にも便利です。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「充電式ムードライト加湿器」LCAHF015

価格：3,058円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcahf015/

POINT1■間接照明にもなるLEDライト搭載

本体上部を回すと明るさの無段階調光が可能。

また自動で7色の光に変わるモードも搭載し、

眺める楽しさも。

POINT2■どこでも使える便利な充電式

充電式のため、どこでも手軽に

使用できる点も◎。

自室やリビング、オフィスの他、

極度に乾燥しがちな車内での使用にも

おすすめです。

POINT3■湿度やシーンに合わせて選べる2モード

ミストは連続モードと間欠モードの2種類。

素早く加湿したい時は連続モード、

湿度をキープしたい時は間欠モードなど、

状況に合わせてお選びいただけます。

POINT4■オートオフ機能搭載の安心設計

ミストやLEDライトをつけたまま寝て

しまっても、一定の時間が経過すると自動的に

電源が切れるオートオフ機能を搭載。

電気代の無駄を防ぐ嬉しいエコ仕様です。

シンプルなデザインとほのかに灯るLEDの光が魅力の加湿器

ペールトーンのカラーリングがアクセントのシンプルな加湿器。

コンパクトなサイズ感ながらタンク容量は600mlあり、使い勝手も◎。

ミストは連続モードと間欠モードの2種類で、お部屋の乾燥レベルやシーンに合わせて

使い分けが可能です。

2段階調光のLEDライトは、リラックスタイムにも活躍。

ミストやLEDライトをつけたまま寝てしまっても、一定の時間が経過すると自動的に電源が切れる

オートオフ機能を搭載し、節電対策にも◎。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「USB給電式加湿器 LEDライト付」LCAHF010

価格：1,738円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcahf010/

POINT1■円柱形のシンプルなデザイン

ボタンなど最小限に抑えたシンプルな

デザインが魅力の加湿器。

ボトル部分は半透明のため、タンクの残水量が

わかり便利です。

POINT2■ベッドサイドの間接照明にも

LEDライトを搭載し2段階調光が可能。

ほのかなオレンジ色の優しい明かりで、

ベッドサイドやリラックスタイムでの使用にも

おすすめです。

POINT3■湿度やシーンに合わせて選べる2モード

ミストは連続モードと間欠モードの2種類。

素早く加湿したい時は連続モード、

湿度をキープしたい時は間欠モードなど、

状況に合わせてお選びいただけます。

POINT4■オートオフ機能搭載の安心設計

ミストやLEDライトをつけたまま寝て

しまっても、一定の時間が経過すると

自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。

電気代の無駄を防ぐ嬉しいエコ仕様です。

商品仕様

ミントグリーン（ME）モカ（MO）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/341_1_21979e705d4ce94fb77f5127ae6d0711.jpg?v=202508191156 ]

ミントグリーン（ME）モカ（MO）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/341_2_af3f5ad04f44a3127931bc2e24a18d58.jpg?v=202508191156 ]

販売情報

■2025年8月19日（火）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

「充電式ムードライト加湿器」LCAHF015

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcahf015

「USB給電式加湿器 LEDライト付」LCAHF010

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcahf010

■2025年8月22日（金）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

ブランドコンセプト

ー暮らし、イロドルー

あなたの心を愉しさでイロドル。

日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を

「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。

ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。

モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供