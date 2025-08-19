サイドテーブルやベッドサイドの間接照明としても活用できる、コンパクトサイズのLEDライト機能付き加湿器2種がLife on Productsから新発売
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。
Life on Productsでは2025年冬の新作、「充電式ムードライト加湿器」「USB給電式加湿器 LEDライト付」を2025年8月22日（金）より販売開始いたします。
間接照明代わりにもなるスマートなデザインの加湿器
スマートな円柱タイプの充電式加湿器で、ミントグリーンとモカの2色展開。
小型ながら加湿モードを2種類、自動で電源が切れるオートオフ機能を搭載するなど、
機能面が充実している点も◎。
持ち運べる間接照明としても活躍し、本体上部を回すとLEDライトが点灯し、無段階調光が可能。
また自動で7色の光に変わるモードは、眺める楽しさも。
パーソナルサイズのため、オフィスでの使用にも便利です。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「充電式ムードライト加湿器」LCAHF015
価格：3,058円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcahf015/
POINT1■間接照明にもなるLEDライト搭載
本体上部を回すと明るさの無段階調光が可能。
また自動で7色の光に変わるモードも搭載し、
眺める楽しさも。
POINT2■どこでも使える便利な充電式
充電式のため、どこでも手軽に
使用できる点も◎。
自室やリビング、オフィスの他、
極度に乾燥しがちな車内での使用にも
おすすめです。
POINT3■湿度やシーンに合わせて選べる2モード
ミストは連続モードと間欠モードの2種類。
素早く加湿したい時は連続モード、
湿度をキープしたい時は間欠モードなど、
状況に合わせてお選びいただけます。
POINT4■オートオフ機能搭載の安心設計
ミストやLEDライトをつけたまま寝て
しまっても、一定の時間が経過すると自動的に
電源が切れるオートオフ機能を搭載。
電気代の無駄を防ぐ嬉しいエコ仕様です。
シンプルなデザインとほのかに灯るLEDの光が魅力の加湿器
ペールトーンのカラーリングがアクセントのシンプルな加湿器。
コンパクトなサイズ感ながらタンク容量は600mlあり、使い勝手も◎。
ミストは連続モードと間欠モードの2種類で、お部屋の乾燥レベルやシーンに合わせて
使い分けが可能です。
2段階調光のLEDライトは、リラックスタイムにも活躍。
ミストやLEDライトをつけたまま寝てしまっても、一定の時間が経過すると自動的に電源が切れる
オートオフ機能を搭載し、節電対策にも◎。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「USB給電式加湿器 LEDライト付」LCAHF010
価格：1,738円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcahf010/
POINT1■円柱形のシンプルなデザイン
ボタンなど最小限に抑えたシンプルな
デザインが魅力の加湿器。
ボトル部分は半透明のため、タンクの残水量が
わかり便利です。
POINT2■ベッドサイドの間接照明にも
LEDライトを搭載し2段階調光が可能。
ほのかなオレンジ色の優しい明かりで、
ベッドサイドやリラックスタイムでの使用にも
おすすめです。
POINT3■湿度やシーンに合わせて選べる2モード
ミストは連続モードと間欠モードの2種類。
素早く加湿したい時は連続モード、
湿度をキープしたい時は間欠モードなど、
状況に合わせてお選びいただけます。
POINT4■オートオフ機能搭載の安心設計
ミストやLEDライトをつけたまま寝て
しまっても、一定の時間が経過すると
自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。
電気代の無駄を防ぐ嬉しいエコ仕様です。
商品仕様
ミントグリーン（ME）
モカ（MO）
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/341_1_21979e705d4ce94fb77f5127ae6d0711.jpg?v=202508191156 ]
ミントグリーン（ME）
モカ（MO）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/341_2_af3f5ad04f44a3127931bc2e24a18d58.jpg?v=202508191156 ]
販売情報
■2025年8月19日（火）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始
「充電式ムードライト加湿器」LCAHF015
https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcahf015
「USB給電式加湿器 LEDライト付」LCAHF010
https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcahf010
■2025年8月22日（金）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始
ブランドコンセプト
ー暮らし、イロドルー
あなたの心を愉しさでイロドル。
日々手にとるモノ、 目に触れるモノ
様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を
「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。
ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、
潤い、心満たされる時間と体験になるように。
モノがあるよろこびを。
ココロ満たされるよろこびを。
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供