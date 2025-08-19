¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¡Ù¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー ¥êー¥°¥ï¥ó½êÂ°¡Ö¥ë¥êー¥íÊ¡²¬¡×¡¢À¾Éô¥¬¥¹¥°¥ëー¥×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¼þÊÕ¤Î¸òÄÌ²ÝÂê²ò·è¤È¥¹¥Ýー¥Ä¥Äー¥ê¥º¥àÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¡£
¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:²ÈËÜ¸ÂÀÏº¡¢°Ê²¼¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¡×¡Ë¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー ¥êー¥°¥ï¥ó½êÂ°¡Ö¥ë¥êー¥íÊ¡²¬¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLERIRO(ËÜ¼Ò:Ê¡²¬¸©¤¦¤¤Ï»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅçÀîÂçµ±)¡¢À¾Éô¥¬¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:²ÃÆ£ Âî¥Ë¡¢°Ê²¼¡ÖÀ¾Éô¥¬¥¹¥°¥ëー¥×¡×)¤Ï¡¢¥ë¥êー¥íÊ¡²¬¤Î¥Û¥¹¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤¢¤ë¡Öµ×Î±ÊÆ»ÔÁí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ーÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡×¼þÊÕ¤Î¸òÄÌ²ÝÂê²ò·è¤È¥¹¥Ýー¥Ä¥Äー¥ê¥º¥àÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤È°ÛÊ¬Ìî¤Îµ»½Ñ¡¦ÃÎ¸«¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä»º¶ÈÀ®Ä¹¤Ø¤Î´óÍ¿¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¥¹¥Ýー¥Ä»º¶È¤ÎÀ®Ä¹Â¥¿Ê»ö¶È¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å3¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¤â¤ÄÎÏ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦ÃÏ°è¡¦´ë¶È¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¤·¤¤ÃÏ°è¶¦ÁÏ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¥ë¥êー¥íÊ¡²¬¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©ÃÞ¸åÃÏ¶è¤ò¥Û¥¹¥È¥¨¥ê¥¢¤È¤¹¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー ¥êー¥°¥ï¥ó ¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó3¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î¥êー¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç´ë¶È¤òÊìÂÎ¤È¤¹¤ë¥Áー¥à¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ëÃæ¡¢ÆÃÄê¤ÎÊìÂÎ´ë¶È¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Í£°ì¤ÎÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢400¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥¹¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤¢¤ë¡Öµ×Î±ÊÆ»ÔÁí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ーÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡×¤Ï¡¢»î¹ç³«ºÅÆü¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Íè¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤äÃó¼Ö¾ìÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢¼þÊÕÆ»Ï©¤Î½ÂÂÚ¤Ê¤É¸òÄÌ²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤È¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿·¤·¤¤¶¦À¸¤òÌÜ»Ø¤¹¥ë¥êー¥íÊ¡²¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¹¹¤Ë¾å¤Î¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¾º³Ê¤ä´ÑµÒÆ°°÷¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç¡¢¶¯¤¤²ÝÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¤ÈÀ¾Éô¥¬¥¹¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ë¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹(¢¨1,2)¤ò³è¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥¢¥¯¥»¥¹²þÁ±¤È»ÔÆâ¤Î²óÍ·À¸þ¾å¤òÄÌ¤¸¤¿¸òÄÌ²ÝÂê²ò·è¤òÂè°ìÊâ¤Ë¡¢¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¡¢¿Í¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢´ÑÀïÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤È¡¢´ÑÀï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¿Í¤ÎÎ®¤ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Äー¥ê¥º¥à¤ÎÂ¥¿Ê¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
(¢¨1)¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê:
2024Ç¯4·î¤è¤êµ×Î±ÊÆ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÌó270Âæ¤Î¼«Å¾¼Ö¤ÈÌó80¤«½ê¤Î¥Ýー¥È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤È¤ÎÀÜÂ³¤Ç¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤Î°ÜÆ°¤òÃ´¤¦¤Û¤«¡¢´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¤Î¥Ýー¥ÈÀßÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢´ÑÀïÁ°¸å¤Î¿·¤¿¤Ê¤Þ¤Á¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
(¢¨2)À¾Éô¥¬¥¹¥°¥ëー¥×:
Ãó¼Ö¾ì¤Î¥·¥§¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖÀ¾Éô¥¬¥¹¤Î¥·¥§¥¢¼Ö¸Ë¡×¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤¬½êÍ¤¹¤ë¶õ¤Ãó¼Ö¾ì¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍ·µÙ¥¹¥Úー¥¹¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤¬¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿¡¢´ÑÀï¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»öÁ°¤ËÃó¼Ö¾ì¤òÍ½Ìó¡¦³ÎÊÝ¤Ç¤¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÇËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤´ÑÀïÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¡¡ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¥¹¥Ýー¥Ä»º¶È¤ÎÀ®Ä¹Â¥¿Ê»ö¶È¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê»ö¶È¡×ºÎÂò
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¥¹¥Ýー¥Ä»º¶È¤ÎÀ®Ä¹Â¥¿Ê»ö¶È¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿(¢¨3)¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¤È°ÛÊ¬Ìî¤Îµ»½Ñ¡¦ÃÎ¸«¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÛÊ¬Ìî¤Î3¼ÒÏ¢·È¤¬¸òÄÌ²ÝÂê²ò·è¤«¤éÃÏ°è¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤½¤Î´üÂÔ¤ÈÈ¯Å¸À¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å3¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¤â¤ÄÎÏ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦ÃÏ°è¡¦´ë¶È¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¤·¤¤ÃÏ°è¶¦ÁÏ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â»Ü¼Ô
³ô¼°²ñ¼ÒLERIRO
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅçÀîÂçµ±
ËÜ¼Ò:Ê¡²¬¸©¤¦¤¤Ï»ÔµÈ°æÄ®18-10
¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ²ÈËÜ ¸ÂÀÏº
ËÜÅ¹¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÄ¹ÉÍ1-1-34
À¾Éô¥¬¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²ÃÆ£ ÂîÆó
ËÜ¼Ò:Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÀéÂå1-17-1
¢£Charichari¡Ê¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤ÇÀìÍÑ¤ÎÀÖ¤¤¼«Å¾¼Ö¤Î¸°¤ò¤¢¤±¡¢¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ï1Ê¬7±ß¡¢ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤Ï1Ê¬17±ß¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡¢¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤¹¤°ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¤Ç¤Ï2018Ç¯2·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢Îß·×3,600Ëü²ó°Ê¾å¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊ¡²¬¥¨¥ê¥¢(Ê¡²¬»Ô¡¦Æá²ÑÀî»Ô¡¦»ÖÌÈÄ®¡¦Çô²°Ä®)¡¦Ì¾¸Å²°»Ô¡¦ÅìµþÅÔ¡¦·§ËÜ»Ô¡¦Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¡¦»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¡¦º´²ì¸©º´²ì»Ô¡¦·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô¡¦·§ËÜ¸©µÆÍÛÄ®¤Î£¹¥¨¥ê¥¢¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
1Ê¬Ã±°Ì¤ÎÎÁ¶âÀßÄê¤ä¡¢¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¥¢¥×¥ê»ÅÍÍ¤«¤é³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¡×¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê°ÜÆ°¤òÃæ¿´¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼«Å¾¼ÖÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È
¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ë´ÊÃ±¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤»ý¤Á±¿¤Ó¤¬ÍÆ°×¤Ç¡¢¤«¤Ä¡¢À½ÉÊ°ÂÁ´¶¨²ñ¤¬Äê¤á¤¿SG´ð½à¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¡¢¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¤ä¼«Å¾¼Ö¤òÆüº¢¤´ÍøÍÑ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Î¥¹ー¥Ä¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÉþ¤Ë¤â»÷¹ç¤¦Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥éー¤Ë¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¤Î²Ä°¦¤¤¥í¥´¥Þー¥¯¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¥é¥¤¥É¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþÆÃÅµÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
