調査レポート公開「Google口コミは4.0以上が基準？ 歯科医院選びのリアルな声を徹底調査！」 利用を後押しする口コミの“点数・件数”とは？

イクシアス株式会社

AI搭載型の店舗情報発信・分析プラットフォーム「STOREPAD（ストアパッド）」(https://storepad.jp/restaurant)を運営するイクシアス株式会社は、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の21～59歳、男女3,000人を対象に、歯科医院の利用に関するアンケート調査を実施しました。

本調査では、過去1年間の歯科医院の利用経験や受診内容に加え、Googleマップの口コミが利用意欲に与える影響などを明らかにしています。歯科医院選びにおける価値観の把握に役立つ、最新のインサイトが得られました。

【調査結果概要】

・過去１年の歯科医院利用率は、50.6％

・歯科医院の口コミは、50.1%が「4.0点以上」のGoogle評価を求める

・Googleマップで見つけた歯科医院に、71.1％が利用経験あり

調査レポートをダウンロード（無料） :https://storepad.jp/report/202508dental

【調査結果ハイライト】

■直近1年以内の歯科医院受診率について

21歳から59歳の男女3,000人を対象に「この1年以内に歯科医院を受診しましたか？」と尋ねたところ、50.6％が「はい」、49.4％が「いいえ」と回答した。

■歯科医院を受診する理由

直近一年以内に歯科医院を受診したと回答した1,517人を対象に、歯科医院の受診理由を聞いたところ

男女とも「歯石除去・クリーニング」が最多となり、定期ケアへの関心が共通して高いことが分かった。男性は「虫歯治療」（44.0%）の割合が女性を7.7ポイント上回り、治療目的の受診が目立つ傾向にある。女性は「矯正歯科」「審美歯科」の利用割合が男性より高く、審美目的での受診も見受けられる。

■歯科医院を探す際の主な情報源

男女ともに「Google検索／Yahoo!検索」が最多となり、次いで「Googleマップ／Yahoo!マップ」、「家族・知人・友人からの紹介」と続いた。

いずれも検索エンジン起点が主流である一方、紹介による信頼性を重視する傾向が明らかになった。

■Googleマップ利用時に参考とする情報

「立地・アクセスのしやすさ」（69.5％）が最多となり、「口コミ内容」（61.0％）「星の評価」（45.5％）と続いた。 次いで「写真（院内や設備など）」「営業時間」「料金」が挙がり、Googleマップ利用者は口コミをはじめとして、様々な情報を参考にしていることが見て取れる。

■Googleマップ経由の歯科医院利用率

全体として実際に歯科医院を利用した経験は71.1％に達しており、Googleマップは有力な集客チャネルになっていることがわかった。

■口コミ評価による行動意欲の目安

「4.0点以上」（32.0％）が最多となり、「4.2点以上」（10.0%）「4.5点以上」（8.3%）を含めると、全体の50.3％が口コミ評価4.0点以上の医院を利用したいと感じていることがわかる。

【調査レポートの詳細】

本調査の詳しいデータは、下記よりダウンロードいただけます。

さらに深掘りした分析結果や男女別の傾向をご覧いただけます。

調査レポートをダウンロード :https://storepad.jp/report/202508dental

【調査概要】

調査方法 ：インターネットによるアンケート調査

調査対象 ：東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の21～59歳、男女3,000人

調査日 ：2025年7月

有効回答数：3,000件

調査機関 ：Freeasy

【調査結果の引用についてのお願い】

本リリース内容を転載いただく際は、「イクシアス株式会社調べ」を引用元として記事URLとともにご記載ください。

■STOREPAD（ストアパッド）について

STOREPADは、国内外のさまざまな店舗集客メディアと連携する、店舗情報発信・分析プラットフォームです。地図アプリ・ポータルサイト・SNS・HP・インバウンド向けメディアなど様々な媒体への一括情報発信や口コミ分析で工数削減と集客向上、効果的なMEOを実現。店舗運営を成功に導きます。

サービスサイト：https://storepad.jp/

導入事例： https://storepad.jp/case

■会社概要

会社名：イクシアス株式会社

代表者：代表取締役社長CEO 内藤 崇司

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル10F

会社HP：https://ixyas.co.jp/