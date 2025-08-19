私募投資信託「AMOne国内株式セクターローテーションファンド(適格機関投資家限定)」において、新たなAI予測モデルを活用した投資助言業務を開始

株式会社FOLIOホールディングス

SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO（東京都千代田区、代表取締役：四元 盛文、以下FOLIO）は、アセットマネジメントOne株式会社により2025年8月19日に設定された私募投資信託「AMOne国内株式セクターローテーションファンド（適格機関投資家限定）」において、新たなAI予測モデルを活用した投資助言業務を開始しました。

日本株式AIモデルは、FOLIOのグループ会社であるAlpacaTech株式会社（以下AlpacaTech）が開発した予測モデルです。「AMOne国内株式セクターローテーションファンド（適格機関投資家限定）」は、本モデルを活用したFOLIOの投資助言を通じて、TOPIXのパフォーマンスを上回るパフォーマンスを目指します。

今日、本邦の資産運用において、AIを活用した投資ソリューションには個人投資家のみならず機関投資家からも注目が集まっています。FOLIOとAlpacaTechはAI投資「ROBOPRO」を皮切りに、AI予測を活用した資産運用サービスを他の金融機関と連携しながら拡充し、投資一任運用サービスや投資信託におけるAI活用を進めています。

SBI岡三アセットマネジメント株式会社が設定した公募投資信託「ROBOPROファンド」および「SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド」、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が設定した単位型公募投資信託「ゴールドマン・サックス社債／ＦＯＬＩＯ・ＡＩマルチアセット戦略ファンド２０２５-０５」においては、AlpacaTechのAI運用エンジンを活用してFOLIOが助言業者として関与しています。

今後も両社による強力な事業シナジーのもと、AIを活用した資産運用の拡充・高度化を進めると共に、多面的なアプローチで金融ソリューションを拡充し、これからもより多くの皆さまの資産形成に貢献してまいります。

【金融商品取引法等に係る表示】

商号等：株式会社FOLIO 金融商品取引業者

登録番号：関東財務局長（金商）第2983号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

＜手数料等及びリスク情報について＞

FOLIOの証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

FOLIOで取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じ、投資元本を割り込むおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。

手数料等及びリスクの詳細はこちら（以下のリンクに記載される手数料は「ゴールドマン・サックス社債／ＦＯＬＩＯ・ＡＩマルチアセット戦略ファンド２０２５-０５）」、「ROBOPROファンド」および「SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド」とは異なります。）

https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees

■株式会社FOLIOホールディングス 会社概要

FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションや投資助言サービス を提供する株式会社FOLIOと、投資運用およびトレーディングのためのAIソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。今後もお客さまや社会の課題に真摯に向き合い、当社グループの強みである技術力と創造力をもって新しいソリューションを設計し、より多くのステークホルダーに対して当社グループの価値を提供してまいります。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁する、SBIホールディングス株式会社のグループ会社です。

本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階

事業内容：グループ会社の経営管理および付帯業務

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎

設立：2019年4月1日

URL：https://folio-hd.com

■株式会社FOLIO 会社概要

本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階

事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業

登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2983号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

代表者：代表取締役 四元 盛文

設立：2015年12月10日

URL：https://folio-sec.com