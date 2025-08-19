『【導入後に見えてくるASM運用の課題】今こそ見直すべき、機能とコストの最適バランス』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/celab-20250909/M1D



■ 高まるASMの重要性、今や運用の中核へ

近年、クラウドやSaaSの普及、シャドーITの増加により、企業が管理すべき攻撃対象領域（アタックサーフェス）は日々拡大・変化し続けています。それに伴い、外部に露出したリスクを可視化し、継続的に監視・対処するAttack Surface Management（ASM）の重要性は、これまで以上に高まっています。





これまでは限定的な用途にとどまっていたASMも、いまやリスクを常時把握・制御するセキュリティ運用の中核基盤として、多くの企業で活用が進んでいます。■ 増える運用負荷とコスト、“機能の取捨選択”の見直しが必要しかしながら、実際にASMを運用し始めると、当初想定していた以上に運用負荷やコストがかかる現実に直面するケースが少なくありません。資産の変化を追い続けるには継続的な棚卸と更新作業が欠かせず、対象が拡大するほど管理の手間も比例して増えていきます。さらに、ベンダーが提供する豊富な機能すべてを使いこなすことは難しく、「本当に必要な機能は何か」を見極めたうえで、運用負荷とのバランスを取った“機能の取捨選択”が求められるようになっています。「あったほうがいい機能」だけれど、自社の体制や運用レベルでは“オーバースペック”になってしまっている、そんなこともあるのではないでしょうか。■ 今こそ見直したい“ASM運用”のポイントとは本セミナーでは、AIベースのASMプラットフォーム「ImmuniWeb(R) Discovery」と、実際の運用課題に基づく事例を通して、ASM運用における「本当に必要な機能」の見極め方と、運用体制を最適化するためのポイントについて詳しく解説します。「ImmuniWeb(R) Discovery」は、AI技術の活用により、コストを抑えつつも高精度かつ高速な診断を実現するASMプラットフォームです。20を超えるユースケースに1つのプラットフォームで対応可能なシンプルなUI、徹底したコンプライアンス検証、そしてAIによる運用コストの削減と効率化により、資産の棚卸から脅威インテリジェンスを活用した継続的なリスク対処まで、一貫した運用を可能にします。CELは、国内有数のレッドチームと豊富なセキュリティ運用支援の実績を持つ企業として、ASMや脅威インテリジェンスの領域においても、単なるツールの導入にとどまらず、属人化しがちな運用の標準化や、継続的かつ実効性のあるセキュリティ体制の構築を支援しています。■ こんな人におすすめ・ASMプラットフォームを導入したものの、運用が属人化して定着せずに悩んでいる方・提供された機能を十分に活用できず、“使われない機能”が多いと感じている方・ASMや脅威インテリジェンスの運用負荷やコストがかさみ、見直しの必要性を感じている方・脅威インテリジェンスの活用に関心はあるものの、運用にどう組み込むべきか迷っている方■主催・共催株式会社CEL■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

