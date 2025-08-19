『止められない製造業のシステム連携、安定稼働と柔軟な変更をどう両立する？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/magicsoftware-20250911/M1D



■複数のシステムに散在する製造業の業務データと増す連携ニーズ

製造業では、生産・在庫・品質・出荷などの業務ごとに導入された基幹システムや設備・IoT機器から、日々膨大なデータが生成されています。これらの情報をリアルタイムかつ正確に連携・統合し、活用することは、現場の業務最適化や経営判断の迅速化に不可欠です。また、AI活用や設備保全のモニタリング、予防保全といった高度な活用への土台としても重要性が高まっています。複数のシステムにまたがる環境が一般化する中、信頼性の高いデータ連携の仕組みをいかに構築するかが求められています。





■つなぎ方が複雑になり、ちょっとした変更もひと苦労な連携作業と安定性への不安システム構成の変更やマスタの見直し、新拠点の追加など、製造現場では業務やデータ構造の変化が頻繁に発生します。従来の開発型連携では、こうした変更対応に時間や工数がかかり、現場のIT部門は連携作業に追われがちです。また、マスタや在庫、生産などの重要データを取り扱う以上、少しのシステム不具合が業務停止につながるリスクもあり、柔軟性と安定性の両立が難しい状況があります。■標準で多様な連携先とつながる、製造業向けノーコード連携基盤の活用ポイントを解説本セミナーでは、マスタ・在庫・生産・IoTといった業務データの連携に加え、統合データを活用した設備保全モニタリングやAI活用などの応用展開に求められる「高可用性」と「変更への柔軟性」を両立する、製造業向けのノーコード連携基盤をご紹介します。豊富な標準アダプタを備えた「Magic xpi」により、開発不要で多様なシステムと接続できる運用の仕組みと、頻繁な仕様変更にも耐える柔軟な設計・管理のポイントを事例やデモを交えて解説します。■主催・共催マジックソフトウェア・ジャパン株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

