『【EDRが使えない端末をどう守る？】すぐに始められる非エージェント型セキュリティ強化の実践法』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/alaxala-20250916/M1D



■ 高度化するサイバー攻撃、“EDRで守れない端末”が最大の狙いに

近年、標的型攻撃やランサムウェアの手口はますます巧妙化しており、企業ネットワーク内のあらゆる端末が標的となる時代に突入しています。



企業のセキュリティ対策としてはEDR（Endpoint Detection and Response）の導入が一般的ですが、製造現場のIoT機器やレガシーシステム、個人所有のBYOD端末など、EDRを適用できない端末は依然として可視化や監視が不十分であり、“見えないリスク”として攻撃者の標的となりやすくなっています。





また、EDRを既存の端末に適用するにはOSやハードウェアのアップグレードを伴うケースもあり、対応端末の数が多い場合、高額な導入コストや工数が膨らんでしまい、現実的な対策として導入・運用が困難になるケースも少なくありません。■ EDRでは守れないレガシー端末をどう可視化・監視するかそれでは、EDRでは保護しきれない端末には、どのような対策が有効なのでしょうか。その一つの手法として注目されているのが、「非エージェント型」のセキュリティ対策です。これは、端末にソフトウェアをインストールすることなく、ネットワーク越しに端末の挙動や通信を監視・分析するアプローチであり、EDRが導入できない環境でもリスクを可視化し、攻撃の兆候を早期に察知することが可能になります。■ すぐに始められる非エージェント型セキュリティ強化の実践法本セミナーでは、アラクサラネットワークスが提供するネットワーク可視化・監視ソリューション「AX-Network-Manager」、およびフォーティネット社のNDRソリューション「FortiNDR」や脅威検知・分析ツール「FortiDetector」を通じて、EDR非対応端末を含むネットワーク全体を守るための“非エージェント型セキュリティ強化の実践法”をご紹介します。エージェントを導入できない産業用制御システム（ICS）や監視カメラといったIoT機器、私物端末（BYOD）などの管理が難しい端末群、また業務影響やコスト・工数の観点からOSのアップデートが難しい端末に対しても、“見える化”と“リアルタイム監視”を実現する仕組みをどう構築すべきか、現場に無理なく導入するためのステップやユースケースを交えながら、実践的に解説します。■ こんな人におすすめ・EDRでは対応できない端末のセキュリティ対策に悩んでいる情シス・セキュリティ担当者の方・製造業・インフラ・医療など、レガシー機器やIoT機器が多く存在する現場を担当されている方・ネットワーク構成が複雑で、機器の棚卸や可視化が十分にできていないと感じている方・限られた人員・予算の中で“すぐに始められる”セキュリティ強化策を探している方・非エージェント型の可視化・監視ソリューションに関心がある方■主催・共催アラクサラネットワークス株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/alaxala-20250916/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]