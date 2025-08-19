『「ミロクルカルテ」で失敗しない設備保全ツール導入を』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/mirocrea-20250904/M1D



■なぜ設備保全ツールは現場に定着しないのか

近年、多くの企業が紙やExcelによる設備保全管理からの脱却を進めています。

背景には、データの一元化による効率化や、属人化リスクの低減といった期待があります。

しかし、導入後に想定通りの効果が得られず、現場での利用が進まないケースが後を絶ちません。





■定着の鍵は「導入のしやすさ」と「現場目線の使いやすさ」現場で使われなくなる最大の要因は、操作の複雑さや導入プロセスの負担です。日々の業務に無理なく組み込める操作性や、現場がストレスなく使い始められる導入設計がなければ、せっかくの投資も形骸化してしまいます。ツール選定においては、機能だけでなく現場へのフィット感が重要な評価基準となります。■現場で定着、成果を上げた導入事例──ミロクルカルテの実力とは本セミナーでは、設備保全ツール「ミロクルカルテ」を活用し、現場での定着と成果創出に成功した企業事例をご紹介します。実際の運用方法や定着のポイント、導入後に得られた効果について具体的にお伝えします。■主催・共催ミロクリエ■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

