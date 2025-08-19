FiVE株式会社

このたび、FiVE株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：泉谷 翔）は、人事職に特化した両面型の人材紹介サービス 「FiVE Career」 をリリースしました。

▍サービス提供開始の背景

弊社FiVEは「人・組織の『負』を解消する」というミッションを掲げ、法人さま向けに人事支援サービスを提供している会社です。

この人事支援サービスを提供する中で、また20年間の人事キャリアの中で人材紹介というシステムに触れるたびにそれ特有の『負』を目の当たりにすることが多く、課題感を感じておりました。

既存の人材紹介システムに感じている 『負』 （一部抜粋）- 求職者からの応募意思を取れていない中で企業へ紹介するエージェント- とりあえず話を聞くようエージェントに言われ、なんとなく面談 / 面接に参加する求職者- 入社（紹介フィーの発生地点）がゴールとなっていて、入社後のフォローをしない、もしくはフォローが甘いエージェント- 募集職種の経験がないエージェント担当者との同じく募集職種の経験がない人事担当者による解像度が高くない非効率なコミュニケーション- 各種採用媒体における誰彼構わず大量にバラ撒かれるエージェントからのテンプレスカウト（ウチ経由で転職しませんか？的な） …etc

これらの課題感の解消 / 軽減と「人・組織の『負』を解消する」というミッションの実現を目的に「FiVE Career」の立ち上げを決意しました。

下記のnoteにより詳細をまとめておりますので、よかったらご覧くださいませ。

https://note.com/fiveinc/n/nc3ec3095e4af

▍FiVE Careerとは

FiVE Careerは、20年を超える人事キャリアを持つ代表、15年を超える人事キャリアを持つ取締役が人事職に特化し、両面型で支援を行なう人材紹介サービスです。

特徴としては以下の3点となります。

人事職に特化

弊社は人事領域の経験者で構成しており、経験が少ない人事職以外を扱うことは弊社らしさがなく、かつ、新たに弊社がやることでのバリュー発揮に繋がらない（転職希望者に対して本質的な支援ができない）ことから自分たちがしっかりと経験してきた「人事職に特化」して支援します。

両面型の支援

募集企業さま、ならびに求職者さまに対して、数ではなく質（≒ マッチング精度）において価値発揮していきたいため、リクルーティングアドバイザー（通称：RA、求人企業側担当）とキャリアアドバイザー（通称：CA、求職者側担当）のような座組で担当を分ける（≒ 事業推進の効率性追求）ことはせず、両面型での支援にこだわり抜きます。

入社後の伴走支援

入社決定をゴールとせず、入社後半年間は継続して弊社にてサポートいたします。弊社では事業の1つとして、経営者や人事向けにメンタリングサポートを行なっています。弊社を通じて転職された方には入社後半年間は実務の相談も含めて、このメンタリングサポートを提供します。新しい環境に慣れ、最初の成果を創出するところまで伴走し続けます。

▍ご利用の流れ / お問い合わせ先

求人企業さま

1. 面談のお申し込み

以下のフォームよりお申し込みください。

求職者さま登録フォーム :https://forms.gle/j6dgbqNf6DankgxY7

2.キャリア面談

担当者がご自身の強みや今後のキャリアビジョンを言語化するお手伝いをします。

3.求人のご紹介 / 転職活動サポート

キャリア面談で伺った内容をもとに最適な企業をサーチ / ご紹介いたします。レジュメのレビューや、面接対策など、内定獲得まで伴走します。

4. ご入社後

立ち上がりまでの半年間、メンタリングサポートを提供いたします。実務についても含めてなんでもお力になります。

求人企業さま

以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。担当者よりサービスについてご案内いたします。

求人企業さま登録フォーム :https://forms.gle/Bvcrerh1jtbBUEbh6

▍その他詳細情報

弊社サイトのサービス紹介ページをご覧ください。

https://fiveinc.co.jp/service

▼ 代表プロフィール

FiVE株式会社 代表取締役 泉谷 翔（いずみや しょう）

1981年生まれ。大学卒業以来、約20年間人事領域の業務に従事。

主にWeb系のベンチャー/スタートアップ（hey（現：STORES）、ココナラ、Speee、PIXTA他）に在籍。

キャリアの中心となるココナラ社では1人目の人事として人事機能の立ち上げに奔走。20名から150名（シード期からIPO（東証マザーズ））に至るまでの急拡大フェーズにおける人事機能の立ち上げや組織マネジメントに従事し、上場へ貢献。

hey社ではPX部門TA本部（人材採用を統括する組織）のマネジメントに従事。

2022年10月、人事領域で課題を抱えた担当者や経営者の力になるべく独立し、FiVE株式会社を設立。

支援範囲は人事領域全般とし、クライアントの課題に応じた人事支援を行なっている。





▼ FiVE株式会社の概要

FiVE株式会社（https://fiveinc.co.jp/）は『Not をグッと Good！に。』というVisionを実現すべく、『人・組織の「不」を解消する』というMissionに人事支援という切り口で取り組んでいる会社です。

組織開発支援、採用支援、労務管理支援など、人事における幅広い領域を実務経験豊富な役員2名がハンズオンで直接サポートを行なっております。



▼ 人事支援サービス

https://fiveinc.co.jp/service

▼ FiVE社に関する各種情報

https://fiveinc.co.jp/Information

▼ 代表 泉谷のSNS

https://twitter.com/Show_Iz

【FiVE株式会社】

代表者：泉谷 翔

所在地：東京都江東区豊洲

事業内容：人事コンサルティング

コーポレートサイト：https://fiveinc.co.jp/