【9/9無料ウェビナー】次世代エネルギー｜水素エンジニアリングの最前線！～水素社会実現に向けた東邦ガスエナジーエンジニアリングの取り組み～

写真拡大

東邦ガスエナジーエンジニアリング株式会社
ウェビナー申込み :
https://biznex.tohogas.co.jp/service?serviceId=SV00322



2050年のカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みの一つとして注目されている「水素の利用」。東邦ガスエナジーエンジニアリングは、都市ガスで培ったエンジニアリング力で次世代エネルギー「水素」を活用する水素社会の実現に貢献します。



本講演では、水素社会実現に向けた国内外の動向から、水素・都市ガス兼用バーナーを活用した水素実証についてお話いたします。また、水素ステーションの設計・施工事例や導入検討のポイント等、検討前に聞けてよかった！話を、実績を踏まえた具体的な内容でお話いたします。



こんな方におススメ


★製造業や物流業の経営者やカーボンニュートラルを推進する責任者


★製造現場のリーダー層


★水素関連設備の導入に関心のある方




イベントの詳細


[表: https://prtimes.jp/data/corp/141334/table/9_1_5ceca7539421868cf42ced23bd42616c.jpg?v=202508190926 ]

※本ウェビナーはZoomを使用したウェブセミナーです。


※ウェビナーURLは前日までにお申し込み時にご登録いただいたメールアドレスにお送りいたします。


※ウェビナーに関するお問い合わせは、TOHOBIZNEXのお問い合わせフォームからご連絡ください。



【プログラム】


１，水素エンジニアリングの最前線！水素・都市ガス兼用バーナと水素実証が描く未来


　　登壇者　東邦ガスエナジーエンジニアリング株式会社


　　　　　　産業エネルギー営業本部 産業技術部 部長 永井恒輝氏



２，水素社会実現に貢献するプラント設計の挑戦～産業用水素車両の普及に向けて～


　　登壇者　東邦ガスエナジーエンジニアリング株式会社


　　　　　　プラント本部 設計部 マネジャー 北岡秀和氏



※内容を一部変更する場合があります。



【お申し込み方法】


１，ウェビナー詳細ページ（https://biznex.tohogas.co.jp/service?serviceId=SV00322）より必要事項を入力いただき、お申し込みください。


２，お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に後日視聴用のURLをお送りします。




【東邦ガスエナジーエンジニアリングの水素エンジニアリングについて】


- 水素ステーション建設実績（実績28か所　※2025年7月時点）
- メタネーション設備建設実績
- オンサイト水素製造設備の設計・施工
- 水素・都市ガス兼用バーナーの販売・メンテナンス
- 水素実証支援
- 水素燃焼おためしサービス

など。



東邦ガスエナジーエンジニアリングでは、カーボンニュートラルの実現に向け水素関連のエンジニアリング事業に積極的に取り組んでおります。


水素に関するご相談がございましたら、お気軽にご相談ください。



■水素エンジニアリングに関するお問い合わせ先


- 東邦ガスエナジーエンジニアリング株式会社
- 〒466-0059　名古屋市昭和区福江三丁目7番7号
- 問い合わせ先　https://www.tohogas-energyengineering.jp/inquiry/
- コーポレートサイト　https://www.tohogas-energyengineering.jp/


【TOHOBIZNEXについて】


TOHOBIZNEXは、東邦ガスの法人・個人事業主さまビジネスサポートサイトです。


カーボンニュートラルや製造業のDXなどさまざまなテーマでウェビナーを開催しております。


https://biznex.tohogas.co.jp/