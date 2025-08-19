株式会社ISTソフトウェア、SCSK株式会社『フレキシブル対応推進パートナー』受賞のお知らせ ～パートナーカンファレンスにて“生成AIソリューションメニュー”出展～

株式会社ISTソフトウェア※図1：「フレキシブル対応推進パートナー」受賞トロフィー

株式会社ISTソフトウェア（本社：東京都大田区蒲田5-37-1、代表取締役社長 瀬端 伸一）は、2025年7月24日に開催された『2025年 SCSK パートナーカンファレンス』にて、SCSK株式会社（本社：東京都江東区豊洲3-2-20、代表取締役 執行役員 社長 當麻 隆昭）より2024年度金融事業グループ『フレキシブル対応推進パートナー』として表彰されました。これは、2022年度・2023年度の「取引満足度 最優秀賞」に引き続いて3年連続の受賞となります。

● 表彰理由 ●

生命保険プロジェクトの収益基盤の維持・拡大に大きく貢献し、安定的なパートナーシップを構築したことが高く評価されました。

この度の受賞は、プロジェクトに関わる全てのメンバーが、お客様に寄り添い、技術力を最大限に発揮した成果をご評価いただいたものです。このような栄誉を賜りましたことに心より感謝申し上げます。ISTソフトウェアは、今後もより一層の貢献とパートナーシップの深化に努めてまいります。

「生成AIソリューションメニュー」を初出展

※図2：生成AIソリューションメニュー バナー画像※図3：出展ブースの様子

また、今回のパートナーカンファレンスでは、初めてコアパートナー社15社による企業ブース展示が行われました。ISTソフトウェアは、7月1日にリリースしました「生成AIソリューションメニュー」を出展し、多くの来場者の皆様にご関心をお寄せいただきました。

展示ブースでは、自社での生成AI活用/業務効率化やプロジェクトでの活用事例などを紹介しました。ご来場いただいた皆様より、生成AIを自社・現場へどう導入すれば良いのか・運用や活用方法についてなど、多数のご質問・ご相談をいただきました。

この場を借りて、ご来場いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。

▼ 出展内容：生成AIソリューションメニュー

サービスの詳細につきましては、下記URLよりご確認ください。

https://www.ist-software.co.jp/service/Gen-AI/(https://www.ist-software.co.jp/service/Gen-AI/)

※ISTソフトウェア コーポレートサイト内サービスページへリンクします。

生成AIに関してご興味のある方、自社・プロジェクトなどでの活用に課題やお悩みをお持ちの方は、ぜひISTソフトウェアまでお気軽にお問合せください。

● SCSK パートナーカンファレンスについて ●

SCSKでは、卓越した品質・生産性を有し、持続可能かつ安定した協業体制を構築できる企業を「Coreパートナー」と位置付け、相互信頼に基づく連携強化および取引規模の拡大に向けて、施策を推進しています。

これまで、「Coreパートナーカンファレンス」として開催されていた本イベントは、2025年から「パートナーカンファレンス」へと名称を変更し、2024年度のお取引において付加価値の高い貢献のあったパートナーを招待・表彰する場として実施されました。

※詳細につきましては、下記：SCSKコーポレートサイトをご覧ください。

・SCSKのパートナーシップについて

https://www.scsk.jp/corp/csr/value_chain/partnership.html

（※外部サイトへリンクします。）

株式会社ISTソフトウェア 会社概要

・会社名 ：株式会社ISTソフトウェア IST Software.Co.,Ltd

・所在地 ：東京都大田区蒲田5-37-1 ニッセイ アロマ スクエア13F

・代表者 ：代表取締役社長 瀬端 伸一

・設立 ：1976年7月

・事業内容：

システムインテグレーション

データセンターを活用した情報処理サービス

自社パッケージ/ソリューションの企画・販売

サーバー/PC/ネットワーク機器などの機器販売

生成AI技術を用いたシステム開発/サービスの提供

・URL https://www.ist-software.co.jp/

SCSK株式会社 会社概要

・会社名 ：SCSK株式会社 SCSK Corporation（※東証プライム市場上場）

・所在地 ：東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント

・代表者 ：代表取締役 執行役員 社長 當麻 隆昭

・設立 ：1969年10月

・事業内容：

BPO（Business Process Outsourcing）

ITハード・ソフト販売

ITマネジメント

ITインフラ構築

コンサルティング

システム開発

検証サービス

・URL https://www.scsk.jp/index.html

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ISTソフトウェア

ITサービス企画本部 飛彈・河合

TEL ：03-5480-6711

E-mail：istsw-market@ist-software.co.jp