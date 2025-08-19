【会場マップを公開】いよいよ来週開催！バックオフィス World／マーケティング・セールス World @インテックス大阪
インテックス大阪にて開催するバックオフィス World(https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-osaka?utm_source=pr&utm_medium=Other&utm_campaign=backoffice_osaka_all)・マーケティング・セールス World(https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-osaka?utm_source=pr&utm_medium=Other&utm_campaign=marketing_osaka_all)の会場マップを公開しました
■会場図ダウンロード
https://www.expo-registration.jp/map/bkmsw-osaka
来週8.27(水)-29(金)の3日間にわたり開催する当展示会では、
各部署向けの12の展示会で構成されており、
人事・総務・経理・法務・経営・マーケティング・営業などあらゆる部門に向けたソリューションが集結します。
来場登録はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/back-office-osaka?utm_source=pr&utm_medium=Other&utm_campaign=backoffice_osaka_all
■無料特別講演を一部紹介
バックオフィス World 特別講演詳細はこちら(https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/back-office-osaka?utm_source=pr&utm_medium=Other&utm_campaign=backoffice_osaka_all)
マーケティング・セールス World 特別講演詳細はこちら(http://www.bizcrew.jp/seminar/msw-osaka?utm_source=pr&utm_medium=Other&utm_campaign=marketing_osaka_all)
---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------
バックオフィス World 2025 夏 大阪
【構成展】
人事支援 EXPO 法務支援 EXPO
経理支援 EXPO 総務支援 EXPO
バックオフィス業務改革 EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-osaka
～同時開催展～
マーケティング・セールス World 2025 夏 大阪
【構成展】
マーケティング支援 EXPO 販促支援 Week
広告支援 EXPO 営業支援 Week
CS・CX支援 EXPO EC通販支援 EXPO
フロントオフィス業務改革 EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-osaka
会 期：2025年8月27日(水)～8月29日(金)
10時～17時
会 場：インテックス大阪
主 催： バックオフィス World／マーケティング・セールス World 実行委員会
---------------------------------------------------------------------------