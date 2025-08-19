東海電子株式会社

アルコール検知システム、IT点呼システム、運行管理システムの開発・販売を手がける東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、運行管理者様向けに、無料ウェビナー「バス・タクシー・トラック業界必見！運行管理のニューノーマル！知ってますか？事業者間遠隔点呼～効率化と安全性の両立 、新しい運行管理手法～」を2025年9月18日（木）に開催することをお知らせいたします。

【バス・タクシー・トラック業界必見！】運行管理のニューノーマル！知ってますか？事業者間遠隔点呼～効率化と安全性の両立 、新しい運行管理手法～9月18日（木）お申し込みはこちらから :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__QVBuHSeTw-NCtc68XS5bA#/registration

開催日時：2025年9月18日(木)13時30分～14時30分

開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）

効率化と安全性の両立、新しい運行管理手法

新しい運行管理手法で、人手不足と安全確保の課題を同時に解決

【コンテンツ内容】

・事業者間遠隔点呼とは遠隔点呼とは何が違うの？

・事業者間遠隔点呼の要件と運用のポイント

・導入ステップと運用のポイント

・当社システムのご紹介

スピーカー：東海電子株式会社 営業企画部 営業推進グループ 小寺 隆明

みなさまのご参加をお待ちしております。

■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp

■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています

https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。

東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/

東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/

東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/