シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』:期間限定イベント「暗躍する曼聖羅」の開始！新キャラ「聖梵インダスト」、「聖ピカギリ」が登場！

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』にて期間限定イベント「暗躍する曼聖羅」が2025年8月19日に追加されたことをお知らせいたします。また併せてダメージチャレンジイベント「聖ウォーマン1/3！ 聖グラス剣・聖華士」の開始、「第四創聖巡師と霹靂子ガチャ」、「☆3確定サマーガチャ聖魔大戦編」等を開始いたしました。

◆期間限定イベント「暗躍する曼聖羅」について

期間限定イベント「暗躍する曼聖羅」が公開されました。

本イベントでは、ここでしか読めないゲームのオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。

◆あらすじ

聖魔が壮絶な戦いを繰り広げている中、

密かに戦いの準備を進めている第三の勢力・曼聖羅。

異聖メディアのもとで生きる者たちが、

聖魔の戦線に参加する前の一幕……。

開催期間

2025/8/19(火) メンテナンス終了後 ～ 2025/8/29(金) 13:59

「複合動子同位体」交換可能期間

2025/8/19(火) メンテナンス終了後 ～ 2025/9/5(金) 13:59

◆「第四創聖巡師と霹靂子ガチャ」の開始！

新たな☆3キャラクター「[第４創聖巡師]聖梵インダスト」と、「[創聖童鬼]聖ピカギリ」が登場する、「第四創聖巡師と霹靂子ガチャ」を開始いたしました。

ガチャのピックアップキャラクターの

・[第４創聖巡師]聖梵インダスト

・[創聖童鬼]聖ピカギリ

については、期間限定で排出確率がUPします。

新登場＆出現率アップキャラ ☆☆☆キャラクター

開催期間

2025/8/19(火)メンテナンス終了後 ～ 2025/9/2(火) 13:59



・開催期間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください

・ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます

・キャラクターの提供割合は均一ではございません

・当ガチャを1回引くごとに、当ガチャの交換Ptを1Pt獲得できます

◆「☆3確定サマーガチャ聖魔大戦編」の開始！

1回限定で、有償ジェム1,500個で回せるガチャを開始いたしました。

10連目は、2025年7月末までの「聖魔大戦編」に関するガチャで登場した☆3キャラクターが1体確定となりますので、欲しい☆3キャラを入手するチャンスです！

開催期間

2025/8/19(火) メンテナンス終了後 ～ 2025/8/29(金) 13:59

※排出する☆3キャラは、期間限定キャラを除く、リリース開始から7月末の「魔守護団バリヤーとガラ牙鬼尾音ガチャ」までの「聖魔大戦編」に関するキャラが排出されます

ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます

◆「☆3確定サマーガチャ次代冒険編」の開始！

1回限定で、有償ジェム1,500個で回せるガチャを開始いたしました。

10連目は、2025年7月末までの「次代冒険編」に関するガチャで登場した☆3キャラクターが1体確定となりますので、欲しい☆3キャラを入手するチャンスです！

開催期間

2025/8/19(火) メンテナンス終了後 ～ 2025/8/29(金) 13:59

※排出する☆3キャラは、期間限定キャラを除く、リリース開始から7月末の「魔守護団バリヤーとガラ牙鬼尾音ガチャ」までの「次代冒険編」に関するキャラが排出されます

ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます

◆ダメージチャレンジイベント「聖ウォーマン1/3！ 聖グラス剣・聖華士」の開始！

赤属性の「聖華士」と戦うダメージチャレンジクエストを開催いたします。

100万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を1～3枚獲得できます。

また「絆強化」に必要な「絆の欠片」も獲得できます。

また専用の称号や、200万Ptのダメージ到達でURシール[聖ウォーマン1/3]聖華士を獲得できますので、ぜひご参加ください！

開催期間

2025/8/19(火) メンテナンス後～ 2025/8/29(金) 13:59

◆【闇神の謀略】新しい「強敵の記憶」を追加！

「闇神の謀略」に、新たな「強敵の記憶4」を追加いたしました。

※各「強敵の記憶」の「階層1」はクエストのクリア状況によらず初めから解放されています

※「闇神の謀略」は、メインクエスト「次代冒険編」1-10をクリアしたお客様が遊ぶことができます

◆【サマーキャンペーン】クエストマップを追加！

「サマーキャンペーン」の一環として、期間限定でクエスト一覧に、夏休みを連想する「クエストマップ」を追加いたしました。

専用の勲章や「夏祭福引券」、シールなどを獲得できますので、ぜひご参加ください！

開催期間

2025/8/19(火) メンテナンス後 ～ 2025/8/29(金) 13:59

※メインクエスト「聖魔大戦編」1-11をクリアしたお客様が挑戦できます

※SC-6以降は時限で解放されます

※専用の勲章は「サマーCP累計ミッション」の「SC-30をクリアする」より獲得できます

※【サマーキャンペーン】クエストマップでは、スターミッションはございません

◆ゲームの概要

ガチャから入手したキャラクターや、ミッションなどで手に入れたシールを強化してアプリオリジナルのストーリーを進めていくRPGです。

お馴染みのシールのキャラクター達が、敵味方いりまじってにぎやかに動き回る姿を眺めたり、編成や戦闘をオートでお手軽にプレイするのもよし、敵の弱点属性に合わたり、自分だけの好みの編成を試したりすることも可能です。タイミングを計って奥義を発動させ、今まで勝てなかった敵キャラを倒したり、楽しみ方色々！

さあビックリマンの世界へ旅立とう！

◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！

『ビックリマン・ワンダーコレクション』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ワンコレ』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいりますので、是非ご確認をお願いします。

■公式Webサイト

https://bmwc.marv.jp

■公式X (Twitter)

https://x.com/bikkuriman_wc

■公式YouTube

https://www.youtube.com/@bikkuriman_wc



●App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6450285947

●Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.BMWC

●アプリペイ公式ストア

https://app-pay.jp/app/bmwc

■タイトル：ビックリマン・ワンダーコレクション

■ゲームジャンル：シールコレクションRPG

■配信デバイス：iOS / Android

■プレイ人数：1名

■配信日：2024年４月19日

■基本無料／ガチャ／アイテム課金制

■権利表記：(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト (C)Marvelous Inc.

