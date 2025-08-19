シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』:期間限定イベント「暗躍する曼聖羅」の開始！新キャラ「聖梵インダスト」、「聖ピカギリ」が登場！
株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』にて期間限定イベント「暗躍する曼聖羅」が2025年8月19日に追加されたことをお知らせいたします。また併せてダメージチャレンジイベント「聖ウォーマン1/3！ 聖グラス剣・聖華士」の開始、「第四創聖巡師と霹靂子ガチャ」、「☆3確定サマーガチャ聖魔大戦編」等を開始いたしました。
◆期間限定イベント「暗躍する曼聖羅」について
いつも『ビックリマン・ワンダーコレクション』をお楽しみいただきありがとうございます。
期間限定イベント「暗躍する曼聖羅」が公開されました。
本イベントでは、ここでしか読めないゲームのオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。
◆あらすじ
聖魔が壮絶な戦いを繰り広げている中、
密かに戦いの準備を進めている第三の勢力・曼聖羅。
異聖メディアのもとで生きる者たちが、
聖魔の戦線に参加する前の一幕……。
開催期間
2025/8/19(火) メンテナンス終了後 ～ 2025/8/29(金) 13:59
「複合動子同位体」交換可能期間
2025/8/19(火) メンテナンス終了後 ～ 2025/9/5(金) 13:59
◆「第四創聖巡師と霹靂子ガチャ」の開始！
新たな☆3キャラクター「[第４創聖巡師]聖梵インダスト」と、「[創聖童鬼]聖ピカギリ」が登場する、「第四創聖巡師と霹靂子ガチャ」を開始いたしました。
ガチャのピックアップキャラクターの
・[第４創聖巡師]聖梵インダスト
・[創聖童鬼]聖ピカギリ
については、期間限定で排出確率がUPします。
新登場＆出現率アップキャラ ☆☆☆キャラクター
開催期間
2025/8/19(火)メンテナンス終了後 ～ 2025/9/2(火) 13:59
・開催期間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください
・ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます
・キャラクターの提供割合は均一ではございません
・当ガチャを1回引くごとに、当ガチャの交換Ptを1Pt獲得できます
◆「☆3確定サマーガチャ聖魔大戦編」の開始！
1回限定で、有償ジェム1,500個で回せるガチャを開始いたしました。
10連目は、2025年7月末までの「聖魔大戦編」に関するガチャで登場した☆3キャラクターが1体確定となりますので、欲しい☆3キャラを入手するチャンスです！
開催期間
2025/8/19(火) メンテナンス終了後 ～ 2025/8/29(金) 13:59
※排出する☆3キャラは、期間限定キャラを除く、リリース開始から7月末の「魔守護団バリヤーとガラ牙鬼尾音ガチャ」までの「聖魔大戦編」に関するキャラが排出されます
ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます
◆「☆3確定サマーガチャ次代冒険編」の開始！
1回限定で、有償ジェム1,500個で回せるガチャを開始いたしました。
10連目は、2025年7月末までの「次代冒険編」に関するガチャで登場した☆3キャラクターが1体確定となりますので、欲しい☆3キャラを入手するチャンスです！
開催期間
2025/8/19(火) メンテナンス終了後 ～ 2025/8/29(金) 13:59
※排出する☆3キャラは、期間限定キャラを除く、リリース開始から7月末の「魔守護団バリヤーとガラ牙鬼尾音ガチャ」までの「次代冒険編」に関するキャラが排出されます
ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます
◆ダメージチャレンジイベント「聖ウォーマン1/3！ 聖グラス剣・聖華士」の開始！
赤属性の「聖華士」と戦うダメージチャレンジクエストを開催いたします。
100万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を1～3枚獲得できます。
また「絆強化」に必要な「絆の欠片」も獲得できます。
また専用の称号や、200万Ptのダメージ到達でURシール[聖ウォーマン1/3]聖華士を獲得できますので、ぜひご参加ください！
開催期間
2025/8/19(火) メンテナンス後～ 2025/8/29(金) 13:59
◆【闇神の謀略】新しい「強敵の記憶」を追加！
「闇神の謀略」に、新たな「強敵の記憶4」を追加いたしました。
※各「強敵の記憶」の「階層1」はクエストのクリア状況によらず初めから解放されています
※「闇神の謀略」は、メインクエスト「次代冒険編」1-10をクリアしたお客様が遊ぶことができます
◆【サマーキャンペーン】クエストマップを追加！
「サマーキャンペーン」の一環として、期間限定でクエスト一覧に、夏休みを連想する「クエストマップ」を追加いたしました。
専用の勲章や「夏祭福引券」、シールなどを獲得できますので、ぜひご参加ください！
開催期間
2025/8/19(火) メンテナンス後 ～ 2025/8/29(金) 13:59
※メインクエスト「聖魔大戦編」1-11をクリアしたお客様が挑戦できます
※SC-6以降は時限で解放されます
※専用の勲章は「サマーCP累計ミッション」の「SC-30をクリアする」より獲得できます
※【サマーキャンペーン】クエストマップでは、スターミッションはございません
◆ゲームの概要
ガチャから入手したキャラクターや、ミッションなどで手に入れたシールを強化してアプリオリジナルのストーリーを進めていくRPGです。
お馴染みのシールのキャラクター達が、敵味方いりまじってにぎやかに動き回る姿を眺めたり、編成や戦闘をオートでお手軽にプレイするのもよし、敵の弱点属性に合わたり、自分だけの好みの編成を試したりすることも可能です。タイミングを計って奥義を発動させ、今まで勝てなかった敵キャラを倒したり、楽しみ方色々！
さあビックリマンの世界へ旅立とう！
◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！
『ビックリマン・ワンダーコレクション』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ワンコレ』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいりますので、是非ご確認をお願いします。
■公式Webサイト
https://bmwc.marv.jp
■公式X (Twitter)
https://x.com/bikkuriman_wc
■公式YouTube
https://www.youtube.com/@bikkuriman_wc
●App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id6450285947
●Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.BMWC
●アプリペイ公式ストア
https://app-pay.jp/app/bmwc
========================================================
■タイトル：ビックリマン・ワンダーコレクション
■ゲームジャンル：シールコレクションRPG
■配信デバイス：iOS / Android
■プレイ人数：1名
■配信日：2024年４月19日
■基本無料／ガチャ／アイテム課金制
■権利表記：(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト (C)Marvelous Inc.
========================================================