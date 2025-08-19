お月見をテーマにした寿司スタイルのアフタヌーンティーJapanese Afternoon Tea～華凛～を販売 ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

Japanese Afternoon Tea～華凛～ イメージ（ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町）

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町（所在地：東京都千代田区紀尾井町1-2 総支配人：芝田尚子）は、お月見を テーマにした寿司スタイルのアフタヌーンティー「Japanese Afternoon Tea～華凛～」を2025年9月1日（月）から11月30日（日）まで販売いたします。

実り豊かで季節の食材も多く、過ごしやすい秋。美しい季節ならではのお月見をテーマに、寿司職人が食材にアレンジを加えた手毬寿司スタイルのアフタヌーンティーをご用意しました。華やかな手毬寿司やロール寿司が並ぶメインスタンドやお月見を表現したアレンジ寿司、季節の食材をアレンジした前菜、いくらの蒸し物、甘味を盛り合わせたプレートまで味わえる和のアフタヌーンティーです。

手毬寿司 イメージ

メインスタンドには、大トロや雲丹を乗せた中トロ、金目鯛、ズワイ蟹に加え、季節の魳やまるで柿のようなサーモン手毬、アボカドを巻いたベジタブルロールなどが並びます。アレンジ寿司には、満月のよう帆立玉素味噌手毬や、ススキのようなスパイシーツナロールをご用意。その他、銀杏と桜海老の掻き揚げや珈琲クリームをのせたマスカットムース、季節のお浸しを並べた前菜やいくらたっぷりの茶碗蒸し、甘柿もちのスイーツなどと共に季節ならではの味わいをお楽しみいただけます。

東京の街並みと共に自然豊かな美しい景色を望める当ホテル。秋に色めくホテル周辺を散策した後に、ご友人やご家族とゆったりとお楽しみいただける和のアフタヌーンティーとしてもおすすめいたします。

Japanese Afternoon Tea～華凛～

場 所： １.WASHOKU 蒼天 SOUTEN（35F）

２.Sky Gallery Lounge Levita（35F）

時 間： １.土休日 11：30A.M.～2：30P.M.

２.平日 2：00P.M.～4：00P.M.

料 金： \8,000より ※2時間制、2名さまからのご予約制

ご予約・お問合せ：TEL:03-3234-1136 (10:00A.M.～7：00P.M.)

メニュー：

メインスタンド イメージ

メインスタンド

・大トロ手毬

・中トロ手毬 ウニ

・赤身手毬 胡麻

・柿サーモン手毬

・金目鯛手毬 キャビアロリバジル

・魳炙り手毬

・ベジタブルロール

・穴子手毬 セルフィーユ

・ズワイ蟹手毬 キャビアロリ

アレンジ寿司 イメージ

アレンジ寿司

・帆立玉素味噌手毬 月見立て

・スパイシーツナロール ススキ見立て

・栗甘露煮 赤飯手毬

前菜 イメージ

前菜

・季節のお浸し

・マスカットムース 珈琲クリーム 果実添え

・銀杏と桜海老の掻き揚げ

蒸し物 イメージ

蒸し物

・いくらの茶わん蒸し

季節のデザートプレート イメージ

季節のデザートプレート

・季節のフルーツと甘味の盛り合わせ

＊ドリンクは、ロンネフェルトの紅茶やコーヒーなど各種お楽しみいただけます。

※料金には、消費税が含まれております。（サービス料別途15％）

※上記内容は、リリース時点（8月19日）の情報であり、営業時間や仕入れ状況により、変更がある場合がございます。最新の情報はホテルのホームページをご覧ください。

※画像はイメージです。

※当社のレストランなどにおける食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。