e-Motorsport League UNIZONE 2026参戦チーム募集開始！

一般社団法人日本eモータースポーツ機構

国内で唯一JAF（日本自動車連盟）の公認を受けたeモータースポーツ大会（レーシングゲームを使用したeスポーツ大会）「UNIZONE（ユニゾーン）」を運営する一般社団法人日本eモータースポーツ機構（東京都千代田区、代表理事：出井宏明、以下「JeMO」）は、来年実施するUNIZONE 2026への参戦チームを2025年9月9日（火）～2025年10月17日（金）18:00まで募集します。

応募詳細

選考の流れ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/23_1_aec9702537aa6d4010cd0dcc48142aca.jpg?v=202508190857 ]

◆一次選考：書類審査

一次選考通過者には2025年10月23日（木）にご連絡いたします。

※書類の詳細はUNIZONE HPよりご確認ください

◆二次選考：プレゼンテーション審査

申込方法

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/23_2_4764aa6d3a60ed813febd82a5c12c09d.jpg?v=202508190857 ]

以下のフォームよりお申込みください。

URL：https://forms.office.com/e/DTHiUSxJmY

※提出資料はチーム選考会申込書で、代表者の承認を得てください。

その他

UNIZONEリーグ2025の様子

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/23_3_87aa8c385ba2d8172d62d2f6a5f9da56.jpg?v=202508190857 ]

初年度となったUNIZONEリーグ2025は、静岡・群馬・熊本・東京・愛知より全5チームが参戦し、開幕戦を除いてチームは各ホーム拠点より参戦しました。eモータースポーツという特性を活かしてオンラインで対戦する大会形式をとることで、参戦する各チームは地域ファンの獲得や地域貢献活動に取り組む機会を増やすことを可能にしています。

UNIZONEについて

浜松会場東京会場群馬会場熊本会場名古屋会場

UNIZONEは、国内のモータースポーツを統括する一般社団法人 日本自動車連盟「JAF」の公認を受け、JeMOが主催するeモータースポーツ大会です。

eモータースポーツにおけるエコシステムと競技ピラミッドを構築し、新たなスポーツ文化を創るだけにとどまらず、これまでのモータースポーツファンやeスポーツファンはもちろん、そのどちらにも関心の薄かった層をも幅広く魅了する公式リーグやグラスルーツ活動の展開を予定しています。

これらの活動を通じてクルマの素晴らしさや楽しさを伝え、未来のモビリティ発展に寄与するプラットフォームを目指しています。

UNIZONEオフィシャルサイト(https://unizone-emotorsport.com/)

UNIZONEオフィシャルX(https://twitter.com/UNIZONE_eMS)

UNIZONEオフィシャルInstagram(https://www.instagram.com/unizone_emotorsport/)

UNIZONEオフィシャルYouTube(https://www.youtube.com/@UNIZONE_eMotorsport)

一般社団法人日本eモータースポーツ機構（JeMO）法人概要

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/23_4_1455b6a8506b3a24408c0a84a4a9bbf1.jpg?v=202508190857 ]