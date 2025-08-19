【千葉県八千代市】3x3プロバスケットボールチーム YACHIYO FLAGs、株式会社MIYABIとスポンサー契約を締結～地域密着型プロチームとして、企業とともに未来を創る～

株式会社KoKoKaRa

千葉県八千代市を拠点に活動する3人制プロバスケットボールチーム「YACHIYO FLAGs（ヤチ ヨ フラッグス）」は、株式会社MIYABI（本社：千葉県八千代市／代表取締役：嶋野 雅也）と、2025 シーズンスポンサー契約を締結いたしました。

YACHIYO FLAGsは、「YACHIYO FLAGsから未来の日本代表選手の誕生を。そして、八千代か ら世界へ！」をテーマに、3人制バスケットボール（3x3）の魅力を地域に広めながら、子どもたち とのふれあいイベントや、学校・自治体・地元企業との連携によるまちづくり活動を行っております。

このたびご支援いただく株式会社MIYABI様は、千葉県八千代市を中心に内装・外装のリフォー ム工事を手掛けている企業様です。 生活動線や古くなった設備の見直しなど、ライフステージに合わせたリフォームを通じて、快適で 安心できる住まいを実現されています。

また、地域社会の発展に貢献されており、我々のビジョンにも深く共感いただき、今回のご縁とな りました。

今後は、試合会場での共同プロモーションや地域イベントでの協賛・協働、次世代育成に向けた 活動など、さまざまな取り組みを通じて、地域とスポーツの新たな価値創出に挑戦してまいりま す。 YACHIYO FLAGsは、地域や企業の皆さまと共に、スポーツを通じた持続可能なまちづくりに取 り組み続けます。

【企業概要】

法人名：株式会社MIYABI

本社所在地：千葉県八千代市

代表取締役：嶋野 雅也

特徴：建築の知識がない方にもわかりやすく丁寧にご説明し、フローリングの張り替えから屋根工事、さらには床下や壁の中の見えない配管部分まで、細部にまでこだわって施工してくださいます。

「住み慣れた我が家をもっと快適に」という想いに、豊富な知識と確かな技術で応えてくれる、心強い企業です。



【チーム概要】

YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）

拠点：千葉県八千代市

設立：2023年

競技種目：3人制バスケットボール（3x3）

公式HP：https://3x3yachiyoflags.studio.site/

公式Instagram：https://www.instagram.com/3x3yachiyoflags/

運営会社：株式会社KoKoKaRa

運営会社HP:https://kokokara2024.com/

運営会社Instagram：https://www.instagram.com/kokokara.inc/



お問い合わせ：info@kokokara2024.com