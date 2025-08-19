【2025年】第57回 社労保険労務士試験（社労士）の解答速報を試験日当日に公開いたします！

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、社会保険労務士試験当日の8月24日（日）に 「解答速報」を無料で実施いたします。

2025年社会保険労務士試験 解答速報 :https://www.agaroot.jp/sharo/sokuho/

アガルートアカデミーは、令和7年（2025年）社会保険労務士試験の試験当日に「解答速報」を会員登録不要で無料公開いたします。ぜひ、試験の振り返りにお役立てくださいませ。

社労士試験当日、8月24日（日）16時30分より【選択式】、21時30分より【択一式】の解答速報を実施いたします。

解答速報は開始時刻が変更となる場合がございますので、SNSのフォローをお願いいたします。

解答速報は開始時刻が変更となる場合がございますので、SNSのフォローをお願いいたします。

アガルートアカデミーX :https://x.com/AGAROOTsharoshi
2025年社会保険労務士試験 解答速報 :https://www.agaroot.jp/sharo/sokuho/

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

