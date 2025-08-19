AI人材を育成するAX研修を経営層から新卒社員まで全社員に向けて提供開始

株式会社エクサウィザーズ

株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役社長CEO：春田 真、以下エクサウィザーズ）は、従業員数500～数千名規模の中堅・大手企業を対象に、AIエージェントを活用した企業変革を支援する「AX人材育成ソリューション(以下、本ソリューション)」を、2025年8月19日より本格的に提供開始することをお知らせします。本ソリューションは、DX（デジタルトランスフォーメーション）だけではなく、 AIを前提とした抜本的な企業変革を促す AX（AIトランスフォーメーション）を目指す企業に向けて、AI変革リーダーの育成や全社員のAIリテラシー向上を支援し、業務改革・組織変革を実現するための包括的な研修プログラムを提供します。

☑社会的背景と課題

AI 技術の急速な進化に伴い、企業は従来のDXに留まらず、AIを前提とした抜本的な業務・組織変革が求められています。これにより、自社の業務課題を解決する AI エージェントの構築・活用スキルの重要性も一層高まってきました。また、2030年までに日本で最大約12.4万人のAI人材が不足するとの予測*1がある中、政府のリスキリング支援策や人的資本の情報開示義務化が進むことで、AIリテラシー向上とAX人材育成がますます重要となっています。

特に、製造業、金融、商社、流通、小売、インフラなどの非IT業種では、AI活用に関する知見や人材不足、経営層の理解不足といった課題が顕著です。これらの課題を解決するため、本ソリューションは、AIエージェントを作り、使いこなせる人材を育成し、企業の業務効率化を実現します。

*1:経済産業省「ＩＴ人材需給に関する調査」(2019年発行)

☑AX人材育成ソリューションの特徴

本ソリューションは、新卒社員から経営層まで全ての人材を対象としています。単なる知識の提供に留まらず、AIを活用した日々の業務改善や、事業アイデア創出から現場の業務課題を解決するプロトタイプの開発までを一貫して支援します。企業全体のAI活用文化を醸成し、持続的な変革を実現します。

１、経営層向けAX研修

経営者がAI時代の経営革新に必要なポイントを理解し、投資判断を加速するため研修を実施します。講義と質疑応答を通じて、経営・組織・業務の在り方を把握し、AI時代の経営改革の方向性を明確化します。

過去に開催した数百人規模の経営者向けセミナー参加者アンケートの結果と参加者コメント

２、中核リーダー向け研修

中核リーダーが自らAIエージェントを設計・開発し、業務改革を牽引するスキルを習得するための研修を提供します。AIエージェントの実践開発や業務フローの可視化、アイデアソンやハッカソンを通じて、実業務に直結する具体的なプロトタイプの開発を支援します。

多様なAIエージェント開発プラットフォームに対応:

exaBase Studio*2、exaBase 生成AI*3、Dify、n8n、Microsoft Copilot Studioなど

*2 exaBase Studioについてはこちら。

*3 exaBase 生成AIについてはこちら。

３、全社員向けAXリテラシー研修

本研修では、短期間での効率的な学習を実現するため、オンライン研修から集合型研修まで、各会社のニーズに応じて柔軟な受講形式を提供します。研修内容は、AI時代に必要な基本的心構えから、最新トレンド、AI倫理・ガバナンスまでを体系的にカバーし、実務でAIを効果的に活用するための基礎素養の習得を目指します。これにより、全社員がAIリテラシーを身に着け、組織全体のデジタル変革を加速させてまいります。

☑導入による期待される成果

AX人材育成ソリューションサービスの導入により、以下の成果が期待されます。

- 全社員のAIリテラシー底上げ

- AX推進リーダーの育成

- プロトタイプの開発を通じた業務改善のアイデア創出

- AIエージェントを活用した業務変革の実現（業務改革による外注費・業務委託費の削減）

- デジタル人的資本経営への対応とDX企画・推進力の向上

☑研修事例紹介

１.阪急阪神不動産株式会社×エクサウィザーズ

阪急阪神不動産株式会社×エクサウィザーズ

各社員のDXスキルを把握し、学習をパーソナライズ

アイデア創出プログラムでは5つが実現に向けて進行中

２.イオン×エクサウィザーズ

イオン×エクサウィザーズ

全業態90社1000人に「exaBase 生成AI」を3カ月で導入

DX育成組織が活用と定着を支援、高利用率をさらに向上

３.先行して提供している地域金融機関向け生成AI活用研修サービスについて

先行して提供している地域金融機関向け生成AI活用研修サービスについて

☑今後の展望

今後は研修内容をさらに充実化させ、新たな研修ラインナップの導入を検討します。また、多様なニーズに応えるため、研修に対応できるAIエージェント開発プラットフォームを順次拡充していきます。

さらに、研修提供にとどまらず、「育てたい人材像」から逆算し、可視化・育成・実装といった段階的なプロセスに沿った支援を通じて、企業のAX化をリードする人材の育成と、AX実現に向けた変革支援に取り組んでまいります。経営層・中核リーダー・全社員といった各レイヤーに応じた施策設計も含め、企業ごとの状況に応じた柔軟な支援を展開していく予定です。

☑セミナーのご案内

2025年8月29日に、本サービスに関する詳細をご紹介するセミナーを開催します。

AX人材育成サービス紹介セミナー ～AIエージェントを活用した企業変革を支援～

・開催日時:2025年8月29日(水)12:00～12:30

・参加費:無料

・開催形式:オンライン

AX人材育成ソリューションに関する詳細やお問い合わせは以下のリンクよりお待ちしております。

