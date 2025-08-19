AI動作解析アプリMYoACT「年間プラン無料プレゼントキャンペーン」 応募多数につき抽選枠を増枠決定！
株式会社ORGO（本社：北海道札幌市、代表取締役：薦田典佳）が運営するAI動作解析アプリ「MYoACT（マイオアクト）」は、現在実施中の「年間プラン無料プレゼントキャンペーン」につきまして、多数のご応募をいただいたことを受け、抽選枠を増枠することを決定いたしました。
MYoACT公式サイト：https://www.myoact.com/
抽選枠の増枠について
当初は下記の通り、各業界ごとに「3社様」への付与を予定しておりましたが、
応募者多数につき、各業界ごとにさらに2社様分を追加し、最大15社様に年間プランをプレゼントいたします。
- プロスポーツ業界：5社
- リハビリテーション業界：5社
- 映像制作業界：5社
キャンペーン応募期間
2025年8月24日（日）まで
（※既にご応募いただいている方も自動的に抽選対象に含まれます）
応募方法
キャンペーン期間中に、下記の条件を満たしていただくことで応募完了となります。
- 公式サイトからMYoACT（マイオアクト）へ無料登録
- 無料プラン内で1回以上の動作解析のご利用
- 専用のGoogleフォームからご応募
MYoACTへの無料登録はこちら
https://www.myoact.com/
専用の応募フォームはこちら
https://forms.gle/NUABmrfrvjhZkBov6
当選発表
2025年8月25日（月）～8月29日（金）の期間に抽選・ご連絡を行います。
ご応募いただいた皆様へのメール連絡をもって当選発表とかえさせていただきます。
注意事項- 貴社公式サイトと同じドメインのメールアドレスで連絡が取れることをご本人様確認とさせていただきます。法人ドメインのメールアドレスがない場合はご応募いただけません
- 第三者への譲渡や換金は一切できません
- 本キャンペーンは予告なく変更または終了する場合があります。
MYoACT（マイオアクト）基本情報
アプリ名：MYoACT（マイオアクト）
ジャンル：AI動作解析アプリ
プラットフォーム：Web
推奨ブラウザ：Chrome最新版、Safari最新版
対応言語：日本語、英語
公式サイト：https://www.myoact.com/
株式会社ORGOについて
バイオメカニクスのリーディングカンパニーとして、筋骨格動作解析システムの研究開発・社会実装を主な事業としています。研究成果を軸とした専門アプリケーションの開発、SDKとしての提供を通して、主に医療・ウェルネス・スポーツ業界の課題解決を目指しています。
所在地：札幌市中央区大通西18丁目2-7 アジエステート大通西プラザ2階
代表者：薦田典佳
設立：2020年8月7日
Webサイト：https://orgo.co.jp/