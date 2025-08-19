こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
道の駅おとふけにて『わがまちトークinなつぞらのふる里』を開催します
2025年8月26日（火）、道の駅おとふけにて、北海道科学大学「ここから」プロジェクト『わがまちトークinなつぞらのふる里』を開催します。
北海道科学大学（札幌市手稲区前田7条15丁目4-1）は、2027年度の新学部開設に向け、2024年4月、新たに「地域共育センター」を発足しました。
「わがまちトーク」は、これまでにない大学の新しい姿をゲストの皆さんと一緒に、フリートーク形式でざっくばらんに語り合うイベントです。
皆さんの「わがまち」の想いを自由に聞かせて欲しいという思いでこのイベントを企画しました。
これまで、大学のキャンパスがある「札幌市手稲区」や地域包括連携協定を締結している「幕別町」で開催しました。
今回は、舞台を「音更町」に移し開催いたします。
北海道科学大学の学生2名が、8月20日～26日の1週間、「道の駅おとふけ なつぞらのふる里」でインターンシップに挑戦。
道の駅でのスタッフ体験やアンケート調査などを通して、魅力アップに向けた課題発見と解決に取り組みます。
今回のわがまちトークではその活動報告と、町民・観光客のみなさんとの交流で感じたことなどを地域の方、学生、教員と語りあう場として開催します。
是非、取材のご協力をお願いいたします。
＜開催概要＞
日 時：2025年8月26日（火） 10:30～11:30
場 所：道の駅おとふけ なつぞらのふる里 多目的ルーム
内 容：・開会の言葉
・北海道科学大学 地域共育センター長から
・学生による活動報告
・ゲスト×大学 クロストーク
・質問タイム
・道の駅おとふけ指定管理者から
・音更町から
詳細はチラシをご確認ください。大学HPからも確認いただけます。
▼本件に関する問い合わせ先
地域連携課
住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
TEL：011-676-8664
FAX：011-688-2392
メール：chiiki@hus.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/