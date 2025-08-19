こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
道の駅おとふけでのインターンシップに北海道科学大学の学生が参加します
北海道科学大学の学生が、2025年８月20日（水）から８月26日（火）まで、道の駅おとふけ「なつぞらのふる里」を中心に行われるインターンシップに参加します。
北海道科学大学（札幌市手稲区前田7条15丁目4-1）の人間社会学科1年生２名が、2025年８月20日（水）から８月26日（火）まで、道の駅おとふけ「なつぞらのふる里」（北海道河東郡音更町なつぞら2番地）を中心に行われるインターンシップに参加します。
道の駅でのスタッフ体験や来場者へのアンケート調査を通じ、施設の魅力向上に向けた課題発見と解決策の提案に取り組みます。
最終日の８月26日（火）には、同施設内で「わがまちトークinなつぞらのふる里」を開催し、学生による活動報告と、町民・観光客とのクロストークを実施します。
本活動は行政と大学が連携し、地域課題の発見と改善をめざすもので、学生にとって貴重な実践的学びの機会となります。
＜インターンシップ 実施概要＞
期 間：2025年８月20日（水）～８月26日（火）
日 程：８月20日（水）13:00～17:30 オリエンテーション、スタッフ体験
８月21日（木）～25日（月） 9:00～17:30 スタッフ体験、アンケート調査ほか
８月26日（火）10:30～11:30 わがまちトークinなつぞらのふる里
※内容は日ごとに異なります。詳細はお問い合わせください。
会 場：道の駅おとふけ なつぞらのふる里（北海道河東郡音更町なつぞら2番地）ほか
参加者：北海道科学大学 人間社会学科１年生２名
▼本件に関する問い合わせ先
地域連携課
住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
TEL：011-676-8664
FAX：011-688-2392
メール：chiiki@hus.ac.jp
