2027年4月新設予定「情報科学部 情報科学科」（仮称・設置構想中）初のオープンキャンパスを開催
北星学園大学 (札幌市厚別区) は、2027年4月に開設を予定している「情報科学部 情報科学科」(仮称・設置構想中)の初のオープンキャンパスを2025年10月18日（土）に開催予定。あわせて、情報科学科特設サイトを開設し、順次情報を公開していく。
本学では、2027年4月に開設を予定している「情報科学部 情報科学科」(仮称・設置構想中) の初のオープンキャンパスを2025年10月18日（土）に開催予定。本学は2024年に「大学・高専機能強化支援事業」に選定され、「総合情報学部 総合情報学科」として設置計画を申請し検討を進めてきた。設置構想の過程において学問分野と育成する人材像をより明確に示すため、現在は設置を構想する学部学科名称を「情報科学部 情報科学科」（仮称・設置構想中）として検討を進めている。
新学科では、クラウド・IoTなどの基盤技術、AI・XRなどの先端技術、さらにデータ活用に関わる応用技術までを体系的に修得できるカリキュラムを構想中。地域や多様なステークホルダーとの連携による実践的なプロジェクトを通じて、社会実装力を備えた高度デジタル人材の育成を目指す。オープンキャンパスでは、新学部の教育内容や特色をわかりやすく紹介する機会とする。
●情報科学部 情報科学科 (仮称・設置構想中)
【入学定員】 100名
【収容定員】 400名
【開設予定】 2027年度 (令和9年度)
【特設サイト】 https://www.hokusei.ac.jp/informatics/
※設置計画は予定であり、内容は変更となる可能性があります。
●オープンキャンパス
開催日：2025年10月18日（土）
申込： https://entry.hokusei.ac.jp/opencampus/#oc-3rd
●大学・高専機能強化支援事業
大学(学部又は大学院を置くものに限る) または高等専門学校の設置者 (大学又は高等専門学校を設置しようとするものを含む)に対し、デジタル・グリーン等の成長分野の学部等の設置等に必要な資金に充てるための助成金を交付。それにより、全国各地における当該成長分野の学部等の設置等を促進することを目的とした助成事業。
●本件に関する問い合わせ先
北星学園大学 企画広報課 企画係
TEL:011-891-2731
MAIL:kikaku@hokusei.ac.jp
