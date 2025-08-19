健康長寿に関心のある方必見！毎日チャージ！ データで貯める100年人生の健康資産～健康貯蓄の始め方：基本習慣からデータ活用まで～9月25日（木）
「社会の安全、安心、健康を創造する」という理念のもと、飲酒運転ゼロ社会の実現に向けた取り組みを積極的に展開する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本 哲也）は、新時代の健康管理術をお伝えする無料ウェビナー「健康長寿に関心のある方必見！毎日チャージ！ データで貯める100年人生の健康資産～健康貯蓄の始め方：基本習慣からデータ活用まで～」を9月25日（木）に開催いたします。
お申し込みはこちらから :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_gKC0vCaCTLuoU1Y19173xw#/registration
開催日時：2025年9月25日(木)13時30分～14時30分
開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）
あなたの健康、”見える化”していますか？
簡単なデータ記録から始める、新時代の健康管理術
【コンテンツ内容】
・会社紹介、自己紹介
・高齢者の就労事情
・寿命と健康寿命の違い：寿命と健康寿命の差
・長寿の秘訣
・私のデータ活用奮闘記：お金は貯まらないけど、健康寿命は貯められる？
・100年人生の実現と健康寿命の貯蓄
スピーカー：東海電子株式会社 営業企画部 営業推進グループ 鎌野 洋子
みなさまのご参加をお待ちしております。
■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp
