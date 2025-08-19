【横浜】シャインマスカットのミルフィーユや栗の食べ比べスイーツが楽しめる世界三大テディベア「ハーマンテディ」とコラボレーションした『シャインマスカットと栗アフタヌーンティーwithハーマンテディ』
株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）が運営する「リストランテマンジャーレ 伊勢山」（神奈川県横浜市西区）では、ドイツの老舗テディベア「ハーマンテディ」（日本輸入総代理店：株式会社ストリーム／本社：大阪府箕面市箕面2-12-16）とコラボレーションした『シャインマスカットと栗アフタヌーンティーwithハーマンテディ』（1名5,000円～／消費税・サービス料15％込）を、2025年9月24日（水）～11月17日（月）の期間限定で販売いたします。
◆「リストランテ マンジャーレ 伊勢山」公式ホームページ：
https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-15920/?restaurant=iseyama_mangiare
『シャインマスカットと栗アフタヌーンティーwithハーマンテディ』（2名分）イメージ
2025年の秋のアフタヌーンティーは、ドイツの老舗テディベア「ハーマンテディ」とコラボレーションし、テディモチーフを取り入れた、“シャインマスカット”と“栗の食べ比べ”ができる、贅沢なスイーツを提供します。
サイドの層が美しいフレッシュのシャインマスカットを味わえるミルフィーユをはじめ、紅茶と洋梨の香り広がるさわやかな味わいのシャインマスカットのパルフェ仕立て、アイコニックなテディベア型のショコラをのせたカシスムースなどをご用意。
また、和三盆糖とほうじ茶を使用した和栗のモンブランタルトと、フランス産の栗を使用した洋栗のオペラは、“和栗の上品でまろやかな甘さ”と“洋栗の香り高いクリーミーな味わい”の2つを食べ比べながらお召し上がりいただけます。
上段スイーツイメージ
さらに、スタンド上段と中段にちょこんと座っているくまのムースは、ぶどうを抱えている様子がなんとも愛くるしい、見ているだけで癒されるスイーツ6種に加え、焼きたてのスコーン2種と軽食3種をご用意します。
中段スイーツイメージ
また、オプションとして販売するブリュレ仕立ての贅沢タルトは、蜜芋の濃厚な甘みとチーズの塩味がとろけ合い、仕上げにスタッフが目の前で表面をキャラメリゼすることで五感で楽しめるとともに、カリっと香ばしい食感とほろ苦さが蜜芋の甘みを引き立て濃厚な味わいを堪能できます。
ブリュレ仕立ての贅沢タルト（オプション）
大きな窓から明るい陽射しがふりそそぐ開放的な空間で、華やかなティータイムをお過ごしください。
■『シャインマスカットと栗アフタヌーンティーwithハーマンテディ』 MENU
【スイーツ】
・シャインマスカットのミルフィーユ
・シャインマスカットのパルフェ仕立て
・オレンジショコラのくまムース
・和栗のモンブランタルト
・洋栗のオペラ
・カシスのムース
【スコーン】
・プレーン
・栗&くるみ
コンディメント（いちじく）
【セイボリー】
・燻し柿とパテドカンパーニュのブルスケッタ
・かぼちゃのポタージュ
・2種の葡萄のピクルス
【ドリンク】
紅茶・フレーバーティー(マリアージュフレール社)、
コーヒー、コールドドリンクなど
【オプション】
・シャインマスカットのミルフィーユパフェ
ミニサイズ：カフェ付 1,500円～／通常サイズ：カフェ付 3,000円～
・蜜芋とチーズのブリュレタルト 1,590円～
※アフタヌーンティーとセット販売のみ
【プラン】
・ミニパフェ付アフタヌーンティー 6,500円～
・パフェ付アフタヌーンティー 7,900円
・スペシャリテ付アフタヌーンティー 6,580円～
・マスカットスパークリング付アフタヌーンティー 5,500円～
※価格は全て消費税・サービス料15％込
※食材の仕入れ状況により、一部内容が変更となる可能性あり
HERMANN TEDDY ORIGINAL社について
ドイツのバイエルン州ヒルシャイトに在るハーマンテディオリジナル社は 1912年に設立された世界で2番目の歴史を誇るテディベアメーカーの老舗です。世界3大テディベアメーカーの一つとしてハーマンのテディベアは 丸くて優しい顔立ちが特徴で、多くのファンの心を掴んでいます。確かな技術と高品質を提供し続け「心を込めて作り上げる」という創業者の意志が4世代にわたって受け継がれ、テディベアに取り付けられた赤い封蝋マークは信頼の証です。木毛の詰め物がされた昔ながらのジョイント式テディや、童話の主人公テディ、ミニチュアなど バリエーション豊富な作品を毎年発表しています。
HP：www.hermann-teddy.jp/
■販売概要
【販売期間】 2025年9月24日（水）～11月17日（月） ※要予約
【販売価格】 平日 5,000円～／土日祝 5,500円～
【販売時間】 平日 12:00～22:00（L.O. 20:00）／土日祝 15:00～22:00（L.O. 20:00）
【住所】〒220-0031 神奈川県横浜市西区宮崎町58-3 伊勢山ヒルズ1F
【アクセス】JR「桜木町駅」より徒歩7分
【定休日】火曜日
【お問合せ】045-260-8845
【ご予約】 https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-15920/?restaurant=iseyama_mangiare