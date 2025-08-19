【しゃぶしゃぶ・日本料理　木曽路】お持ち帰り祭りを開催！！　2025年8月19日（火）～9月7日（日）

株式会社木曽路

しゃぶしゃぶ・日本料理、和食レストラン、焼肉屋、居酒屋など全国192店舗を展開する、株式会社木曽路（本社：名古屋市昭和区/代表取締役社長：中川晃成）は、「しゃぶしゃぶ・日本料理 木曽路」にて日頃のご愛顧に感謝を込めて2025年8月19日（火）から9月7日（日）の期間で「お持ち帰り祭り」を開催いたします。

厳選した上質なお肉を秘伝のごまだれ・ぽん酢でご堪能いただける木曽路自慢のしゃぶしゃぶやすきやきをご自宅で味わえるお持ち帰りセットを、一人前あたり2,700円（税込）のお祭り価格で提供いたします。この機会にご自宅でも是非ご家族での団らんや大切なお客様へのおもてなしに木曽路のしゃぶしゃぶ・すきやきをお楽しみください。なおご注文は２人前より承ります。

お持ち帰り祭り概要

・イベント期間 2025年8月19日（火）～9月7日（日）

・対象店舗 全国の木曽路126店舗

・対象商品 お持ち帰り用しゃぶしゃぶ・すきやきセット

・販売価格

※写真は「しゃぶしゃぶ和牛霜降肉 2人前」を解凍したイ メージです。◆しゃぶしゃぶ【和牛霜降肉】

和牛霜降肉（冷凍）、野菜盛、きしめん、

餅、ごまだれ、ぽん酢、薬味

■2人前セット 通常6,868円（税込）のところ

5,400円（税込）

■3人前セット 通常10,303円（税込）のところ

8,100円（税込）

※消費期限はご購入当日中です。

◆すきやき【和牛霜降肉】

和牛霜降肉（冷凍）、野菜盛、きしめん、割り下

※玉子はついておりません

■2人前セット 通常6,868円（税込）のところ

5,400円（税込）

■3人前セット 通常10,303円（税込）のところ

8,100円（税込）

※消費期限はご購入当日中です。

◆追加

※写真は「すきやき和牛霜降肉 2人前」を解凍したイメージです。※写真はイメージです。◆松茸盛り 1,944円（税込）

芳醇な香りの松茸を追加して「松茸しゃぶしゃぶ」「松茸すきやき」をぜひご家庭でお楽しみください。

※8月21日（木）～販売いたします

※消費期限はご購入当日中です。

※ 和牛霜降肉（冷凍） 1人前 1,944円（税込）

和牛霜降肉（冷凍） 2人前 3,888円（税込）

和牛霜降肉（冷凍） 3人前 5,832円（税込）

※ たれセット（ごまだれ・ぽん酢） 756円（税込）

※ すきやき割り下 540円（税込）

●木曽路のごまだれは、保存料を使用していない非加熱のフレッシュな「ごまだれ」です。鮮度を非常に大切にしておりますので必ず当日中にお召し上がりください。

●店頭でのご注文も承っておりますが、イベント期間中は大変混みあい、お待たせしてしまう場合がございます。事前にお電話やホームページからのモバイルオーダーによるご予約をお勧めいたします。

※モバイルオーダーは一部店舗でお取り扱いがございません。

木曽路モバイルオーダー :https://shabu-shabu.kisoji.co.jp/special/takeout/order/index.html

●特別企画につき「お持ち帰り商品10％ＯＦＦ券」などの割引券はご利用いただけません。

◆しゃぶしゃぶ・日本料理 木曽路 概要◆

全国126店舗(関東59店、中部34店、関西30店、九州3店）を展開しております。

全国各地より厳選した上質な和牛・国産牛と創業当時から変わらない秘伝の“ごまだれ”で食べるしゃぶしゃぶが主力の業態です。

しゃぶしゃぶ・日本料理 木曽路 :https://shabu-shabu.kisoji.co.jp/