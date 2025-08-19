SVリーグ/アランマーレ山形、リーグH/アランマーレ富山のユニフォームサプライヤーが決定！

株式会社プレステージ・インターナショナル

プレステージ・インターナショナル アランマーレ 女子バレーボールチーム（所在地：山形県酒田市、以下「アランマーレ山形」）と、女子ハンドボールチーム（所在地：富山県射水市、以下「アランマーレ富山」）は、デンマークのスポーツブランド「ヒュンメル(hummel)」とユニフォームサプライヤー契約を締結することをお知らせいたします。本契約はヒュンメル(hummel)を運営する株式会社エスエスケイ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：佐々木 恭一）と締結し、2025年度より3シーズンにわたっての契約となります。

アランマーレを運営する株式会社プレステージ・インターナショナルは、地方への進出と女性従業員の活躍を原動力に成長しており、約5,000名の従業員のうち7割が女性です。地域や女性と共に成長してきた姿勢が、アランマーレ発足の原点であり、チームコンセプト『地域と共に成長し、女性応援のシンボルとなる』に繋がっています。そしてヒュンメルもまた、女性スポーツの価値向上に力を注ぎ、スポーツを通じた社会貢献を続けています。

女性が輝ける舞台を広げたいという想いは、アランマーレの理念と通ずるものであり、女性を軸とした価値観と目標が一致したことで、このたびの契約が実現しました。今後は、互いの想いを形にしながら、地域と女性スポーツの可能性をさらに広げてまいります。

＜オフィシャルサプライヤーチーム＞

・アランマーレ山形 女子バレーボールチーム（活動拠点：山形県酒田市）

・アランマーレ富山 女子ハンドボールチーム（活動拠点：富山県射水市）

◆ユニフォームデザインについて

アランマーレはイタリア語の『arancia』（オレンジ）、『mare』（海）を組み合わせた造語で、コーポレートカラーであるオレンジとチーム活動拠点のある地域の海を象徴しています。新ユニフォームは、オレンジをベースにネイビーで切り取った半円で水の流れと日本海の波を表現。2015年に誕生したアランマーレが10周年を迎えるシーズンを、10本のラインで表わしました。また、今シーズンよりチームエンブレムを新たに設定したことに伴い、ユニフォームには2種のロゴを掲載しています。フロント・胸部分には、アランマーレの立ち上げ時から今日まで親しまれてきた「Aranmare」ロゴを、背面番号内には新しいチームエンブレムを配置し、今シーズン限りの特別なデザインとなっています。

◆株式会社エスエスケイ ヒュンメル事業部部長 南 剛 氏 コメント

ヒュンメルは、『CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）』をビジョンに、スポーツを通して多様性を広める取り組みを推進しています。女子アスリートの強化はそのひとつです。ヒュンメルにとって、女子ハンドボールと女子バレーボールのトップクラブの位置づけになるアランマーレとは、競技の普及や地域活動、女性支援についても協働していきたいと思っています。

◆株式会社プレステージ・インターナショナル アランマーレ事業部ディレクター 米田 大介 氏 コメント

ハンドボールやバレーボールの世界で長く親しまれ、確かな品質とデザイン性で高い評価を得てきた、株式会社エスエスケイが展開するヒュンメルと共に、新たな一歩を踏み出せることを大変うれしく思います。10周年という節目を迎えたアランマーレは、この先の10年を切り拓くための大きな挑戦の年です。ヒュンメルと共に、地域の皆さまに愛され、女性スポーツの新たな可能性を示す存在を目指してまいります。

＜法人概要＞

会社名：ブランド株式会社エスエスケイ / hummel（ヒュンメル）

代表者：代表取締役社長 佐々木 恭一

本社所在地：大阪市中央区上本町西1丁目2番19号

設立日：1946年11月1日

事業内容：スポーツ用品の製造卸売及び輸出入

Hummelブランドサイト：https://www.hummel.co.jp/

＜ヒュンメルについて＞

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。