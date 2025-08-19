東海電子株式会社

「社会の安全、安心、健康を創造する」という理念のもと、飲酒運転ゼロ社会の実現に向けて積極的な取り組みを展開する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本 哲也）は、飲酒運転防止インストラクターによる飲酒教育セミナー「グラスの底に潜む危険 ～事故・事件から学ぶ飲酒運転の実態と対策～」を2025年9月29日（月）に無料開催することをお知らせいたします。

飲酒運転防止インストラクターによる飲酒教育セミナー グラスの底に潜む危険 ～事故・事件から学ぶ飲酒運転の実態と対策～ 9月29日（月）お申し込みはこちらから :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UgGSPXwWQr-6-bi6xzACDw#/registration

開催日時：2025年9月29日（月）13時30分～14時30分

開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）

お酒による影響や、体内での分解時間をご存知ですか？

お酒の正しい知識と責任ある行動で飲酒運転防止の意識を高めましょう

【コンテンツ内容】

・飲酒運転による事故、事件

・お酒にまつわる常識クイズ

・酔いの正体とは

・飲酒運転による加害者、被害者を生まないために

・アルコールインターロックご存じですか

スピーカー：東海電子株式会社 営業企画部 営業企画グループ 福島 郁子

みなさまのご参加をお待ちしております。

■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp

■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています

https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。

東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/

東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/

東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/