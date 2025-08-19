【新宿高島屋】大妻マネジメントアカデミーの学生が考案したジェラートを、専門店が商品化。全10種類のジェラートをキッチンカー形式にて、8月21日（木）から26日（火）まで期間限定販売

株式会社高島屋

■2025年8月21日（木）～26日（火）午前11時～午後６時

■新宿高島屋 １階JR口特設会場（屋外）

新宿高島屋では、８月21日（木）から26日（火）までの６日間、1階JR口特設会場（屋外）において大妻マネジメントアカデミー（以下、OMA）の学生が企画・開発し、ジェラート専門店「ダ ルチアーノ」がプロデュースしたジェラートを、OMAの学生が販売するイベントを実施いたします。

これは、「21世紀の豊かさ」を考えながら、高島屋が牽引役となり、ステークホルダーとともに取り組むサステナブル活動「TSUNAGU ACTION」の３つのテーマ（“PLANET”“SOCIAL”“PEOPLE”）の“PEOPLE”に焦点を当てた企画です。

＜ご参考＞

高島屋のサステナブル・アクション TSUNAGU ACTION

https://www.takashimaya.co.jp/store/special/tsunaguaction/

大妻マネジメントアカデミー（OMA)

https://www.otsuma.ac.jp/career/oma/

OMAは大妻女子大学が運営するもので、さまざまなプロジェクトにおいて、学生のアイデア創造力やクリエイティブ思考を磨き、それを商品、サービス、イベント、作品等として結実させることに成功し、学生の発想力の豊かさは、協力企業からも高く評価・賞賛されてきました。

一方で、「ビジネスは、新規性あるアイデアによって商品が生み出されたのちに、販路や販売先を開拓し、自分たちが開発・製造した商品を責任持って売り切ってこそ、本当のビジネス」というOMAの考えにより、さらに一歩進めることで、このたび、ジェラートを企画・開発・販売するプロジェクトが生まれ、新宿高島屋地下1階に常設ショップを持つジェラート専門店の協力を得て、試作を繰り返し、全10種類の個性的なジェラートが完成しました。

ジェラートは、食のサステナビリティや文化を意識したフレーバーで構成されています。

※写真はイメージです。

＜販売予定のジェラートの一例＞

桑の葉、酒粕、豆乳アーモンド、玄米、ピスタチオ カダイフ リッチチョコ

※価格（予定）

イートインは、シングル 1個605円（税込）～、ダブル 1個825円（税込）～

テイクアウトは､1個501円（85ml）～

※品数には限りがございます。売切れの節はご容赦ください。

※商品の内容や価格など、変更する場合がございます。

お問い合わせ：TEL03-5361-1111（新宿高島屋 代表）